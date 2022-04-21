 

В Кремле рассказали об ожидании от Киева ответа на последнюю версию российского проекта документа

21.04.2022, 13:25, Новости дня
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Россия ожидает ответа переговорщиков со стороны Украины на последнюю версию российского проекта документа, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Наши формулировки в последней версии были переданы оппонентам – украинской переговорной делегации, дальше будем ждать ответа», – передает его слова ТАСС.

«Мы с вами слышали заявление президента Зеленского о том, что никаких текстов [он] не получал и не видел, что тоже вызывает определенные вопросы, почему президенту Зеленскому не докладывают о наших вариантах текста», – сказал Песков.

Также представитель Кремля подтвердил, что российская переговорная группа с Украиной остается прежней.

«Привлекаются также эксперты, необходимые для сверки формулировок возможного будущего документа», – цитирует его РИА «Новости».

Ранее директор второго департамента СНГ российского МИД Алексей Полищук сообщил, что российско-украинские переговоры в видеоформате ведутся практически в ежедневном режиме.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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