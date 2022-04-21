Выросло число погибших на пожаре в военном НИИ Твери
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Число погибших в ходе пожара в Центральном НИИ войск Воздушно-космической обороны в Твери увеличилось до двух человек, сообщил источник в экстренных службах.
«Погибли два человека, судьба еще одного устанавливается, проверяется информация, что он также погиб. Около 30 человек пострадали. Всего из здания были эвакуированы более 30 человек», – сообщил собеседник ТАСС.
Крыша горящего здания обрушилась по всей площади.
У пострадавших наблюдаются признаки отравления дымом, ушибы и травмы, поскольку люди прыгали из окон, спасаясь от огня.
Напомним, в четверг в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны в Твери произошел пожар, погиб человек.
Сообщалось, что возможной причиной пожара могла стать аварийная работа электросети.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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