 

Внук создателя готического немецкого шрифта запретил его использование в Израиле

21.04.2022, 13:11, Разное
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Внук создателя немецкого готического шрифта Fraktur, предприниматель Эрих Цугер заблокировал доступ к своему сайту для израильских IP-адресов. Также в своём официальном Instagram (экстремистская организация) он разместил сообщение, в котором потребовал от израильтян перестать пользоваться этим шрифтом.

Своё решение Эрих Цугер обосновал агрессивной политикой Израиля по отношению к Палестинской автономии, аннексией территорий и регулярными ракетно-бомбовыми ударами, которые израильские ВВС наносят по мирным жителям. Одновременно с запретом на использование шрифтов правообладатель обратился в Международный уголовный трибунал в Гааге с требованием наложить арест на имущество израильских компаний, действующих на территории Польши и использующих этот шрифт. Общая сумма исков к ним составляет около 1,49 млрд долларов.

«Мой дед создал этот шрифт, чтобы им пользовались граждане объединённой Европы. Его использовали в то время все передовицы наиболее уважаемых газет, им не брезговали крупнейшие мировые бренды, такие как Coca-Cola, Chanel и Ford. А сегодня им бессовестно пользуется агрессивная страна, постоянно аннексирующая чужую территорию и бомбящая мирных жителей. Деду бы очень не хотелось, чтобы так происходило. В память о нём я должен окончательно решить вопрос с использованием Fraktur жителями этой страны», – заявил Эрих Цугер.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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