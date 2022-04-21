Британский генерал – НАТО избегает войны с Россией, так как альянс к ней не готов

Бывший британский военный главнокомандующий Ричард Бэрронс назвал основной причиной того, что НАТО стремится избежать вооружённого конфликта с Россией тот факт, что альянс к нему не готов, пишет The Independent. Кроме того, генерал предупредил, что Великобритания не обладает необходимыми системами обороны для защиты в случае нападения России, а если ей придётся защищать другую страну, её силы будут уничтожены «примерно за неделю».



AP

Бывший британский военный главнокомандующий генерал Ричард Бэрронс предупредил, что НАТО не готово к войне с Россией, пишет The Independent.

С начала российской спецоперации страны Североатлантического альянса поддерживают Украину вооружением и финансовой помощью, однако тщательно избегают любых действий, которые могут втянуть их в конфликт с Россией.

Во вторник на слушаниях в парламентском комитете по обороне Великобритании Бэрронса, который занимал пост главы Объединённого командования вооружённых сил в 2013 — 2016 годах, спросили, в какой момент у НАТО не останется иного выбора, кроме как вступить в вооружённый конфликт с Россией.

Бэрронс полагает, что альянс «будет вынужден принять решение» в двух случаях. Во-первых, если российские силы нацелятся на большую часть Украины, чем та, на которую они нацелены сейчас. И, во-вторых, в случае, если РФ будет угрожать кому-либо из стран НАТО. По его словам, во второй ситуации блоку было бы «намного проще» принять решение, учитывая, что согласно 5-й статье устава Североатлантического альянса, если одно государство-член становится жертвой вооружённого нападения, все остальные государства-члены будут считать это вооружённым нападением на все страны НАТО.

«И это было бы легче сделать, если бы мы провели хоть какую-то подготовку, чтобы действовать в этих обстоятельствах с необходимой скоростью, а мы этого не сделали», — приводит The Independent слова генерала.

При этом «главной причиной», по которой страны альянса стремятся избежать войны между Россией и НАТО, Бэрронс назвал тот факт, что «НАТО не готово». «И нам должно быть стыдно за это», — добавил британский военный.

По его словам, на саммите лидеров стран НАТО, который пройдёт в июне в Мадриде, приоритетом должно стать «восстановление баланса сил с Россией» в плане военного потенциала, чтобы Москва «больше не думала, что может устанавливать условия дебатов с НАТО».

На вопрос председатель комитета по обороне Тобиаса Эллвуда, обладает ли Великобритания необходимыми системами обороны для защиты в случае нападения России, генерал Бэрронс ответил: «Совершенно точно нет». Более того, если бы Соединённому Королевству пришлось защищать от РФ другую страну НАТО — в качестве примера на заседании привели Эстонию — британские вооружённые силы были бы уничтожены российскими военно-воздушными силами «примерно за неделю».

Несмотря на то что Великобритания уже изложила планы по обновлению своих вооружённых сил в «Комплексном обзоре безопасности» в прошлом году, по словам Бэрронса, этого недостаточно. Так, генерал предупредил, что напряжённость в отношениях с Россией может сохраняться на протяжении всего столетия.