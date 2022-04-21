Задержан обливший неизвестной жидкостью тещу в Москве
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В столице мужчина плеснул неизвестной жидкостью в лицо собственной теще, сообщили в Главном управлении МВД по Москве.
«Злоумышленник, находясь на улице, подошел к окну, расположенному на первом этаже дома в Погонном проезде, плеснул через него в лицо спящей женщине неизвестной жидкостью и скрылся. Находившаяся в помещении родственница потерпевшей сообщила о случившемся в полицию и вызвала скорую помощь», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
У потерпевшей 56-летней женщины зафиксировали сильные ожоги, ее госпитализировали.
Подозреваемого установили, им оказался 37-летний приезжий. Установлено, что между родственниками возник конфликт, и подозреваемый плеснул жидкостью на мать собственной супруги.
Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», мужчина задержан.
В марте в подмосковном Домодедово неизвестный мужчина облил кислотой троих человек, включая 11-летнего ребенка.
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