 

ЛНР раскрыла планы ВСУ по провокации на Пасху

21.04.2022, 12:03, Новости дня
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Украинские военные намерены провести провокацию в Луганской народной республике на Пасху с применением ракетного комплекса «Точка-У», сообщила Народная милиция ЛНР.

«По информации от наших источников, на территории Луганской области боевики националистических формирований Украины на Пасху планируют кровавую провокацию с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У» и РСЗО», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Атаку планируется произвести на церкви, храмы и верующих, которые придут на службы. Цель провокации – обвинить подразделения Народной милиции и ВС РФ в убийстве мирных жителей.

Ранее в Минобороны предупреждали, что украинские военные намерены обстрелять православные церкви в нескольких областях страны в ночь на Пасху с целью провокации.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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