ЛНР раскрыла планы ВСУ по провокации на Пасху

Украинские военные намерены провести провокацию в Луганской народной республике на Пасху с применением ракетного комплекса «Точка-У», сообщила Народная милиция ЛНР.

«По информации от наших источников, на территории Луганской области боевики националистических формирований Украины на Пасху планируют кровавую провокацию с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У» и РСЗО», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Атаку планируется произвести на церкви, храмы и верующих, которые придут на службы. Цель провокации – обвинить подразделения Народной милиции и ВС РФ в убийстве мирных жителей.

Ранее в Минобороны предупреждали, что украинские военные намерены обстрелять православные церкви в нескольких областях страны в ночь на Пасху с целью провокации.

—