Осужден работавший на СБУ экс-полковник полиции из Курской области
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Вынесен приговор бывшему главе райотдела полиции в Курской области Дмитрию Борзенкову по статье о госизмене, сообщила пресс-служба судов и управления судебного департамента региона.
«Приговором Курского областного суда Борзенков… признан виновным в совершении инкриминируемого ему деяния, ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», – цитирует сообщение пресс-службы РИА «Новости».
Также Борзенков оштрафован на 200 тыс. рублей, лишен звания подполковника полиции.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Напомним, Борзенков был задержан за государственную измену по подозрению в передаче секретных сведений Службе безопасности Украины.
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