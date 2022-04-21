Осужден работавший на СБУ экс-полковник полиции из Курской области

Вынесен приговор бывшему главе райотдела полиции в Курской области Дмитрию Борзенкову по статье о госизмене, сообщила пресс-служба судов и управления судебного департамента региона.

«Приговором Курского областного суда Борзенков… признан виновным в совершении инкриминируемого ему деяния, ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», – цитирует сообщение пресс-службы РИА «Новости».

Также Борзенков оштрафован на 200 тыс. рублей, лишен звания подполковника полиции.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Напомним, Борзенков был задержан за государственную измену по подозрению в передаче секретных сведений Службе безопасности Украины.

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