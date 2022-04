Fox News – пока экономика США движется к краху, в Вашингтоне продолжается делёж денег

Из-за политики администрации Байдена американской экономике грозит крах, констатирует Fox News. Как отмечает телеведущий Такер Карлсон, власти США, вместо того чтобы исправлять ситуацию, активно прибирают к рукам те деньги, которые ещё остались, а для отвлечения внимания рассказывают народу, что во всём виноват Путин.

Всё резко подорожало. Особенно это касается больших вещей — они стали дороже всего. Почему? Очень просто. Валюта США слабеет, и это создало беспрецедентный пузырь активов. Это значит, что инвесторы по всему миру спешат конвертировать доллары США, которые всё больше обесцениваются, в предметы, которые могут сохранить ценность в долгосрочной перспективе. Так что всё осязаемое стоит гораздо дороже, гораздо дороже, чем год назад. Никакой загадки здесь нет. Именно так и бывает, когда закачиваешь в экономику слишком много денег. Деньги начинают дешеветь.

К чему же всё идёт? Как будут развиваться события? Никто не верит, что повышение процентных ставок, которое мы видим, поможет быстро взять под контроль инфляцию. Итак, что же произойдёт? Ну, на каком-то этапе у потребителей начнут заканчиваться деньги, которые можно расходовать. Активы станут слишком дороги, и у среднестатистического человека не будет денег на их покупку.

Одновременно с ценами растут налоги. Во многих местах налоги на недвижимость растут в тандеме с пузырём цен на недвижимость. Так что даже если вы не покупали новый дом, вы от этого пострадаете. Резко выросли и подоходные налоги в штатах, например в Нью-Йорке. Так что (по карману населения. — ИноТВ) бьют с обеих сторон, и это значит, что некоторые, а может быть, и многие начнут разоряться, при этом они будут вынуждены урезать покупки.

В экономике, одним из главных двигателей которой являются потребительские расходы, это очень пугающая тенденция. Когда люди перестают покупать, наступает крах. Итак, вы можете ясно видеть, к чему идёт дело. Все в Вашингтоне хорошо понимают, к чему идёт дело. Но вместо того чтобы принять реальные меры для исправления ситуации, например перестать писать эти законопроекты о масштабных расходах, они берут всё, что могут. Все деньги по-прежнему на столе, пока деньги ещё есть.

К примеру, на прошлой неделе глава Минфина Джанет Йеллен объявила, цитирую: «Мы должны удвоить наши усилия по декарбонизации нашей экономики». Что именно это значит? Как осуществляется декарбонизация экономики? Ну, путём траты триллионов в рамках нового бюджетного стимулирования проектов возобновляемой энергетики, принадлежащих, кстати, китайскому правительству и спонсорам Демократической партии. Видите, как это работает? Вы передаёте деньги друг другу, пока деньги ещё есть. По-другому это называется разграблением.

Вечно так продолжаться по определению не может: если экономика рухнет, собьются все настройки, не только экономические. Возможна настоящая социальная и политическая нестабильность. Наш нынешний дискурс возможен только в стране, которая по-прежнему считает себя богатой. Но как только страна перестанет считать себя богатой, всё изменится. Вот именно поэтому наши лидеры выглядят такими нервными.

Поэтому они, как никогда, полны решимости уйти от разговоров об экономике — только не об экономике! — переключив внимание на расовые вопросы и невразумительную сексуальную политику. Каждая новая моральная паника, которую они создают, а они создают их десятками, отвлекает внимание от них самих. Они занимаются этим уже довольно давно, как минимум со времён финансового кризиса. С тех пор, с 2008 — 2009 годов, наши лидеры вновь и вновь рассказывали нам и написали много книг о том, что главный раскол в Америке, сочащаяся рана, первородный грех — это раса.

Обратите внимание на хронологию. Именно в тот момент, когда власти США выручили Уолл-стрит, а это была непопулярная мера, термины «раса» и «расизм» в The Washington Post, The New York Times и USA Today стали использоваться более чем на 700 процентов чаще! Итак, официальная линия была ясна: у вас есть проблемы, и причина этих проблем — белые мужчины. Белые мужчины забирают себе все деньги и привилегии, при этом мешают подняться всем остальным.

Вы слышите это постоянно по сей день, в том числе от Джо Байдена. Это самая разобщающая идея, какая только может быть. Кроме того, с фактической точки зрения, это ложь. Согласно федеральной статистике, белые мужчины далеко не самая богатая категория населения США. В частности, у американцев индийского, китайского, филиппинского, корейского, индонезийского происхождения гораздо более высокий усреднённый доход домохозяйства, чем у белых. Так что эти рассказы не только разрушительны для социальной ткани, они даже не соответствуют истине! Настоящая линия разлома в американской жизни — это не цвет кожи, а деньги.

Настоящая проблема не расизм, а распределение богатств. Небольшое число людей, всё меньше с каждым годом, богатеет больше, чем кто-либо в истории. Тем временем во всей остальной стране стагнация. Не верите? Попробуйте отъехать на 20 миль от центра города и посмотрите, как живут люди.

Итак, если бы население осознало, что на самом деле это экономическая игра, не имеющая никакого отношения к расизму или трансгендерам, население бы очень рассердилось. Джо Байден и его спонсоры этого боятся. Они не хотят, чтобы вы думали об экономике. Они предпочитают, чтобы вы оставались парализованы чувством вины и стыда. А если это не получится, они предпочли бы, чтобы вы беспокоились об Украине: «Украина — вот настоящий скандал, в экономических проблемах виноват Путин!»

Дата выхода в эфир 18 апреля 2022 года.