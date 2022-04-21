 

Сбагрила на воспитание бабушке и скрывает с самого рождения: что стало с первенцем Акиньшиной

21.04.2022, 11:00, Разное
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Ни для кого не секрет, что Оксана Акиньшина воспитывает двоих детей от кинопродюсера Арчила Геловани. Актриса не часто, но все-таки рассказывает о младших наследниках поклонникам и даже появляется с ними на публике. Но далеко не все знают, что у звезды есть еще и старший ребенок. Филипп уже много лет остается в тени, к тому же, не живет вместе с мамой.

Своего старшего сына Оксана Акиньшина родила в союзе с первым мужем – генеральным директором пиар-компании Дмитрием Литвиновым. Избранники познакомились в 2008 году, а в следующем уже стали родителями. Несмотря на прибавление, супругам так и не удалось создать крепкую семью. Вскоре после появления на свет Филиппа актриса подала на развод.

В 2012 году звезда вышла замуж во второй раз – ее избранником стал кинопродюсер Арчил Геловани. В этом браке у Оксаны родился сын Костя и дочка Эмми, которых она не скрывает от поклонников. Акиньшина выводит наследников в свет, делится в соцсетях семейными снимками и с удовольствием хвастается их успехами. Между тем судьба ее старшего сына во многом остается загадкой.

Филипп появился на свет больше 12 лет назад, но о нем звезда практически ничего не рассказывает. Оксана прятала мальчика от посторонних глаз с самого рождения, объясняя это тем, что хочет вырастить его обычным ребенком. Однако все оказалось намного сложнее.

Акиньшина никогда не скрывала, что работа занимает очень важное место в ее жизни. Во время первой беременности звезда мучилась из-за постоянного нахождения дома, а после рождения ребенка снова приступила к съемкам. Злые языки не раз упрекали Оксану в том, что она якобы сбагрила сына ради карьеры, а после появления на свет Кости и Эмми обвинений в ее сторону стало еще больше. Много лет знаменитость терпела несправедливые высказывания в свой адрес, а в 2018 году наконец расставила все точки над i.

Как оказалось, Филипп живет с бабушкой в Санкт-Петербурге из-за проблем со здоровьем. Оксана не рассказывает, с чем именно приходится бороться мальчику, и не отправляет его лечиться за границу. По мнению звезды, Филиппу лучше находиться рядом с родным человеком, а не в окружении врачей. Встречаться с первенцем у Акиньшиной получается нечасто, однако они каждый день общаются по телефону.



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