BMW представила флагманский седан BMW 7-Series нового поколения

Немецкая компания BMW официально презентовала обновленный седан BMW 7-Series.

Автомобиль поступит на рынок в версиях с бензиновыми моторами, а также с полностью электрической системой. Новинка 7-Series обладает двухуровневой светодиодной оптикой, а также дополнительными ходовыми огнями. В электрическом исполнении автомобиль имеет два агрегата с суммарной мощностью 544 л.с. Разгон до сотни составит 4,7 секунд, а предельная скорость ограничена на уровне 240 км в час.

Вместе с тем в салоне применили виртуальную приборную панель и крупный дисплей мультимедийного комплекса на 14,9 дюймов. Автомобиль оснащается также дополнительными планшетами для пассажиров.