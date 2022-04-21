 

BMW представила флагманский седан BMW 7-Series нового поколения

21.04.2022, 11:00, Разное
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Немецкая компания BMW официально презентовала обновленный седан BMW 7-Series.

Автомобиль поступит на рынок в версиях с бензиновыми моторами, а также с полностью электрической системой. Новинка 7-Series обладает двухуровневой светодиодной оптикой, а также дополнительными ходовыми огнями. В электрическом исполнении автомобиль имеет два агрегата с суммарной мощностью 544 л.с. Разгон до сотни составит 4,7 секунд, а предельная скорость ограничена на уровне 240 км в час.

Вместе с тем в салоне применили виртуальную приборную панель и крупный дисплей мультимедийного комплекса на 14,9 дюймов. Автомобиль  оснащается также дополнительными планшетами для пассажиров.



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