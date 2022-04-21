Власти упростили вывод стройматериалов на внутренний рынок

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, по которому обеспечивается ускоренный вывод строительных материалов, изделий и конструкций на рынок за счет упрощения процедуры подтверждения пригодности их использования.

В сообщении на сайте правительства указывается, что это решение «позволит снизить риск дефицита стройматериалов из-за внешних ограничений».

«Срок подтверждения пригодности отечественных стройматериалов сокращен с 90 до 10 рабочих дней. Это стало возможным благодаря отказу от разделения процедуры на «министерскую» и «подведомственную» части и созданию механизма подтверждения пригодности по системе «одного окна» – под ключ», – указывается в тексте.

Подтверждения характеристик импортных стройматериалов российские органы строительного надзора будут учитывать результаты испытаний, проведенных в зарубежных лабораториях.

Сроки действия уже выданных технических свидетельств о пригодности материалов, конструкций и технологий будут автоматически продлены на два года.

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