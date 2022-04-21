Нижнеудинск присоединился к акции «Zа мир без нацизма!»

Нижнеудинский район встретил участников автопробега Федерации независимых профсоюзов РФ и присоединился к акции «Zа мир! Труд! Май!», «Zа мир без нацизма!», сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

В Нижнеудинске, чтобы поприветствовать участников автопробега, у памятника «Скорбящая мать» собрались люди разных профессий и возрастов – представители администраций города и района, сотрудники силовых структур, образовательных и культурных учреждений, общественники, ветераны боевых действий, юнармейцы и школьники, сообщила газета «Областная».

«Хотелось бы поблагодарить всех, кто пришел сегодня поддержать участников автопробега. На первомайских мероприятиях профсоюзные организации обычно говорят о достойной заработной плате и о достойном труде. Сегодня же мы говорим о поддержке наших Вооруженных сил, поддержке спецоперации и нашего президента. Мы склоняем голову в память о тех наших героях, которые пали смертью храбрых, выполняя свой воинский долг. Мы все преодолеем, если будем сплоченными внутри себя!» – сказал на открытии митинга зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России, руководитель автопробега Александр Шершуков.

Участников акции поприветствовали заммэра Нижнеудинского района Инну Иванову, замглавы Нижнеудинска Михаила Шумицкого, руководителя Нижнеудинской районной общественной организации ветеранов Людмилу Мосензову. Обращаясь к участникам митинга, они подчеркнули, что вся страна в трудное время сплотилась, чтобы дать отпор неонацистам, чтобы защитить мир, который был завоеван нашими дедами и прадедами в Великую Отечественную войну. Автопробег, по словам выступающих, показывает единство всей страны.

Напомним, накануне Иркутская область присоединилась к автопробегу «Zа мир без нацизма!»

Автопробег стартовал во Владивостоке 12 апреля и проходит в поддержку труда, российской армии и президента Владимира Путина. Завершится автопробег 9 мая на Мамаевом Кургане в Волгограде, где пройдут торжественные мероприятия в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне.

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