Египет наращивает количество авиарейсов для замещения российских туристов иностранными

Дополнительные международные рейсы на египетские курорты из разных стран мира позволят увеличить число туристов из других регионов, чтобы компенсировать потери от сокращения турпотока в условиях обострившегося конфликта между Россией и Украиной, пишет Bloomberg. По словам представителей Министерства туризма Египта, эти меры также стимулируют возвращение европейских туристов, которые из-за пандемии COVID-19 стали приезжать реже.



AP

Египет активно поворачивается навстречу к Латинской Америке и Азии, чтобы компенсировать сокращение количества туристов из РФ и с Украины в условиях обострившегося конфликта, пишет Bloomberg. Новые международные прямые рейсы на курорты Красного моря должны способствовать притоку гостей из разных стран и увеличить количество посещений, чтобы восстановить сократившийся в условиях пандемии COVID-19 турпоток, поясняется в статье.

После начала российской спецоперации на Украине и последовавших за ней санкций и ограничений большинству российских и украинских туристов пришлось пока отказаться от отпусков на Красном море. Учитывая, что в прежние времена они составляли от 30% до 40% общего числа отдыхающих, прибывающих в Египет, это стало ощутимым ударом по туристической отрасли страны, и так пострадавшей в период пандемии, отмечает Bloomberg.

Чтобы компенсировать потери, Египет планирует привлечь больше посетителей из Латинской Америки и Азии, открывая всё новые международные прямые рейсы на свои популярные курорты, сообщается в статье. Кроме того, египетские власти стремятся ускорить возвращение туристов из европейских стран, поток которых ранее сократился из-за пандемии, рассказала журналистам Гада Шалаби, заместитель министра туризма Египта.

Она пояснила, что ожидания туристического сектора Египта на этот год примерно такие же, как и на прошлый, не став озвучивать точные прогнозы в цифрах. Согласно статистике Центрального банка Египта, опубликованной на прошлой неделе, во второй половине 2021 года общие доходы страны от туризма достигли около $5,8 млрд — для сравнения, за тот же период 2020 года сумма за аналогичный период составляла лишь 1,8 млрд.

По словам замминистра, новые прямые международные рейсы, которые будут доставлять туристов из стран Персидского залива на популярный египетский курорт Шарм-эш-Шейх, расположенный на Красном море, также должны способствовать притоку туристов. В прошлое воскресенье израильская авиакомпания Sun d’Or уже совершила свой первый рейс из Тель-Авива в Шарм-эш-Шейх, расположенный на Синайском полуострове, напоминает Bloomberg.

Кроме того, Египет активно переориентируется на новые сегменты международного рынка — чтобы в долгосрочной перспективе привлечь посетителей из разных стран Латинской Америки, включая Бразилию, рассказала Шалаби. По её словам, в качестве «целевых рынков» сейчас также рассматриваются такие страны, как Индия, Пакистан, Марокко, Алжир, и страны Персидского залива, такие как Бахрейн, Катар и Кувейт.

Египетские власти также уже проводят либо планируют переговоры с Германией, Францией, Великобританией, Италией, Польшей и Эстонией, чтобы увеличить количество прибывающих оттуда туристов, пояснила Шалаби. Официальное открытие долгожданного Большого египетского музея, расположенного рядом с пирамидами Гизы, запланировано на последний квартал 2022 года и тоже призвано привлечь больше гостей, пишет Bloomberg.



Шалаби также выразила надежду, что и возобновление ежедневных рейсов из РФ в Египет позволит частично компенсировать потери. Кроме того, российские инвесторы могут активизировать свою деятельность в сфере туризма после вступления в силу нового закона, разрешающего иностранные инвестиции на Южном Синае, пояснила она.

Нынешние сложности в сфере туризма усугубляют экономическую ситуацию в самой густонаселённой стране арабского мира, отмечает Bloomberg. Наряду с доходами от эксплуатации Суэцкого канала, туристический сектор традиционно был одним из основных источников дохода Египта в иностранной валюте. Правительство страны уже обратилось за поддержкой к Международному валютному фонду с просьбой оказать дополнительную помощь в условиях глобального роста цен на продукты питания и электроэнергию, говорится в статье.