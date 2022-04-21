«Родственник попал в ДТП с пострадавшими!»

В последнее время участились звонки гражданам о том, что их родные, совершили дорожно-транспортное происшествие.

Необходимо перевести деньги, под предлогом освобождения их от уголовной ответственности или для оказания помощи пострадавшим в этом ДТП.

Во избежание подобных ситуаций, необходимо постоянно поддерживать связь с пожилыми родственниками, общаться с ними, рассказывать о подобных случаях и, конечно, они должны всегда иметь возможность связаться со своими взрослыми детьми, внуками, близкими и знать о том, что с ними происходит.

Как правило, мошенники могут позвонить гражданам с незнакомого номера, представиться родственниками или знакомыми, сотрудниками правоохранительных органов и сообщить, что сын, внук совершил ДТП, задержан сотрудниками правоохранительных органов или попал в другую неприятную ситуацию, и для решения проблемы необходимо перевести на указанный счет или передать незнакомому лицу определенную сумму денег.

Раскрытие подобных мошенничеств достаточно сложно и может потребовать большого количества времени, так как лица, участвующие в их совершении, часто находятся за пределами региона или даже в местах лишения свободы, а абонентские номера, с которых осуществляются звонки, зарегистрированы на посторонних лиц.

Полиция призывает граждан быть осторожными и напоминает: если к вам домой придут неизвестные или позвонят по телефону и сообщат, что у вашего родственника, знакомого неприятности и ему срочно необходимо передать деньги, не сомневайтесь – это мошенники! Сегодня техника позволяет даже подделать голос человека. Ни в коем случае не передавайте деньги незнакомым людям! Свяжитесь с родственниками и сразу же обращайтесь в полицию! Не будьте доверчивыми! Вызвать полицию можно, позвонив по телефону 02, с сотового – 102.