 

Число прибывших в Россию с Украины, из ДНР и ЛНР превысило 915 тыс. человек

21.04.2022, 9:18, Новости дня
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Более 915 тыс. человек прибыли в Россию с территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик, сообщили в силовых структурах.

«Всего в Российскую Федерацию через пункты пропуска Ростовской, Белгородской, Курской, Брянской областей и Республики Крым из Донбасса и с Украины прибыли более 915 тыс. человек, в том числе почти 170 тыс. детей», – сообщил источник ТАСС. По его словам, ежедневно границу РФ со стороны ДНР, ЛНР и Украины пересекают от 15 до 20 тыс. человек.

Для беженцев в Крыму, Белгородской и Ростовской областях в непосредственной близости от границы развернуто пять палаточных городков жизнеобеспечения. Людей, вынужденно покинувших свои дома, принимают 46 регионов России, где работают 483 пункта временного размещения. В них находятся почти 33 тыс. человек, в том числе более 11 тыс. детей.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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