В Харьковской области обнаружили американские справочники по биологической защите
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Американские военные справочники по химической и биологической защите обнаружили на бывшей украинской заставе «Купянск Узловая» в Харьковской области, оставленной ВСУ без боя.
Материалы опубликованы на русском языке британским издательством Jane’s по заказу Агентства по снижению оборонной угрозы министерства обороны США. Справочник открывается перечислением признаков применения химического и биологического оружия, передает РИА «Новости».
Среди находок также соответствующая специальная экипировка польского и немецкого производства. Образцы изъяты для изучения российскими специалистами.
Кроме того, указывается, что в ходе российской специальной военной операции были добыты и обнародованы доказательства того, что на Украине в рамках американской военно-биологической программы велись работы с возбудителями различных заболеваний, в том числе чумы и сибирской язвы.
По данным Минобороны, на территории Украины сформировалась сеть из более 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона. В частности, как информирует министерство, проводились потенциально опасные испытания биологических препаратов над пациентами психиатрической больницы в городе Мерефе Харьковской области.
Ранее сообщалось, что комиссия Госдумы намерена заслушать чиновников из США по теме биолабораторий на Украине.
До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вокруг РФ и Белоруссии создана сеть биолабораторий США по разработке новых видов биологического оружия.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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