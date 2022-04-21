 

В Харьковской области обнаружили американские справочники по биологической защите

21.04.2022, 9:18, Новости дня
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Американские военные справочники по химической и биологической защите обнаружили на бывшей украинской заставе «Купянск Узловая» в Харьковской области, оставленной ВСУ без боя.

Материалы опубликованы на русском языке британским издательством Jane’s по заказу Агентства по снижению оборонной угрозы министерства обороны США. Справочник открывается перечислением признаков применения химического и биологического оружия, передает РИА «Новости».

Среди находок также соответствующая специальная экипировка польского и немецкого производства. Образцы изъяты для изучения российскими специалистами.

Кроме того, указывается, что в ходе российской специальной военной операции были добыты и обнародованы доказательства того, что на Украине в рамках американской военно-биологической программы велись работы с возбудителями различных заболеваний, в том числе чумы и сибирской язвы.

По данным Минобороны, на территории Украины сформировалась сеть из более 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона. В частности, как информирует министерство, проводились потенциально опасные испытания биологических препаратов над пациентами психиатрической больницы в городе Мерефе Харьковской области.

Ранее сообщалось, что комиссия Госдумы намерена заслушать чиновников из США по теме биолабораторий на Украине.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вокруг РФ и Белоруссии создана сеть биолабораторий США по разработке новых видов биологического оружия.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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