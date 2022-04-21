 

В Москве создали сервис для технологических проектов в импортозамещении

21.04.2022, 9:18, Новости дня
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В Москве создали цифровой сервис для поддержки импортозамещения «Свои технологии», который объединяет разные решения по поддержке предприятий, участвующих в импортозамещении и сервисы по поиску партнеров, специалистов, технологий и инвестиций, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Сервис «Свои технологии» на цифровой платформе i.moscow помогает найти все существующие в городе инструменты для импортозамещения. «Это не только меры финансовой поддержки, но и сервисы по поиску партнеров, специалистов, помещений, технологий и инвестиций. Сейчас там представлено 11 программ, их список будет пополняться», – передает РИА «Новости» ее слова.

При этом отмечается, что каталог продуктов и услуг отечественных компаний собран в разделе «Маркетплейс Москвы». В данный момент он объединяет свыше 500 тыс. продуктов и около 100 тыс. услуг.

Кроме того, на едином ресурсе представлен сервис подбора помещений в аренду для локализации производства. На «Карте инновационных решений» собраны технологии, готовые к внедрению, а также запросы на поиск продуктов и сервисов для города.

Еще один сервис «Биржа контрактного производства» – инструмент для поиска заказов и подрядчиков в любом российском регионе, который позволяет выбрать лучшее предложение по цене, срокам и логистике. Сервис позволяет предпринимателям выпускать продукцию без дополнительных вложений, а потенциальным исполнителям загрузить свободные мощности и получать дополнительную прибыль.

При этом, если у компаний не получилось найти необходимую поддержку самостоятельно, они могут обратиться к разделу «Поиск партнеров». Решение позволяет оформить заявку на поиск технологии, специалистов, инвестиций и решить другие производственные задачи.

Также в сервисе «Свои технологии» на i.moscow также собраны все существующие меры финансовой поддержки технологического предпринимательства от правительства Москвы.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассуждала, чем грозит РФ главный в мире стереотип «У них там все лучше, чем у нас». На самом деле, у РФ появилась возможность сделать самое сложное – произвести «импортозамещение» и «расширение географии импорта» в собственном сознании.  

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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