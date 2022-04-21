 

Депутаты заставят офисных работников укреплять здоровье на сельхозугодиях

21.04.2022, 9:11, Разное
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В аграрном комитете Госдумы завершена разработка законопроекта о привлечении офисных сотрудников к работам на сельхозполях в целях улучшения их здоровья.

В пояснительной записке авторы документа отмечают, что сотрудники офисов трудятся в тесных душных офисах. Такая малоподвижная и стрессовая работа вредит их здоровью. Чтобы исправить положение, работодателей обяжут один день в неделю отправлять всех сотрудников офиса на помощь производителям сельскохозяйственной продукции, при этом заработная плата сотрудников сохраняется в полном объеме.

– У нас есть вся самая современная техника, мы могли бы сами засеивать и обрабатывать поля, но мы хотим дать возможность горожанам потрудиться на свежем воздухе, снять стресс, прийти в себя и зарядиться оптимизмом, почувствовать себя нужным Родине, наконец, – прокомментировал предложение руководитель одного из агрохолдингов.

Составление плана-графика и согласование с руководством офисов возлагается на местные администрации.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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