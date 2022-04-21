 

«Операция термостат» — в целях экономии Италия ограничит температуру кондиционирования в госучреждениях

21.04.2022, 8:45, Разное
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С первого мая власти Италии собираются ввести температурные ограничения для кондиционеров в школах и других общественных зданиях, пишет Guardian. Летом термостат нельзя будет настраивать ниже 25℃, а зимой — выше 19℃. Нарушителей ожидают штрафы от €500 до €3000. В Риме надеются, что такие меры помогут предотвратить энергетический кризис, вызванный боевыми действиями на Украине, рассказывает британское издание.


AP

Со следующего месяца в Италии будет запрещено устанавливать на кондиционерах в школах и других общественных зданиях температуру ниже 25℃, пишет Guardian.  Эта мера направлена на предотвращение энергетического кризиса, вызванного боевыми действиями на Украине, объясняет британское издание.

Так называемая «операция термостат» будет действовать с первого мая 2022 года по 31 марта 2023. При этом зимой температура отопления в госучреждениях не должна превышать 19℃. Пока не ясно, как будет контролироваться соблюдение этих мер, но инспекторы из министерства труда смогут проводить проверки и наказывать нарушителей штрафами от €500 до €3000.

Сообщается, что ограничения не коснутся больниц, но их могут распространить на частные дома. Министр государственного управления Ренато Брунетта назвал инициативу «позитивным» сигналом, который позволит сэкономить от 2 до 4 миллиардов кубометров газа в год, ведь 57% энергетических расходов в общественных зданиях приходится на поддержание теплового режима.

Изначально обсуждение этой меры началось после того, как премьер-министр Италии Марио Драги в ироничной манере заметил, что итальянцы могли бы пожертвовать кондиционированием воздуха ради мира на Украине. «Мы хотим мира или мы хотим кондиционирования воздуха?» — заявил он, добавив, что Рим готов присоединиться к эмбарго на российский газ, если ЕС решит его ввести.



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