Началась дозачистка окраин в Рубежном

Город Рубежное практически полностью освобожден, ведется операция по дозачистке окраин, сообщил советник главы Луганской народной республики по внешнеполитическим вопросам Родион Мирошник в эфире канала «Соловьев Live».

«Можно уверенно говорить, что Рубежное зачищено, <…> зачистка продолжается на окраинах», – передает ТАСС его слова.

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские военные и Народная милиция ЛНР «выдавили» украинских солдат с территории города Рубежное.

В среду СМИ сообщили, что подразделения ВСУ покидают «треугольник» – район Рубежного, Северодонецка и Лисичанска.

До этого стало известно, что ЛНР взяла под полный контроль город Кременную, украинские военные сбежали. Всего с начала операции в Донбассе в плен сдались более трех тысяч военных ВСУ.

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