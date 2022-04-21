 

Началась дозачистка окраин в Рубежном

21.04.2022, 8:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Город Рубежное практически полностью освобожден, ведется операция по дозачистке окраин, сообщил советник главы Луганской народной республики по внешнеполитическим вопросам Родион Мирошник в эфире канала «Соловьев Live».

«Можно уверенно говорить, что Рубежное зачищено, <…> зачистка продолжается на окраинах», – передает ТАСС его слова.

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские военные и Народная милиция ЛНР «выдавили» украинских солдат с территории города Рубежное.

В среду СМИ сообщили, что подразделения ВСУ покидают «треугольник» – район Рубежного, Северодонецка и Лисичанска.

До этого стало известно, что ЛНР взяла под полный контроль город Кременную, украинские военные сбежали. Всего с начала операции в Донбассе в плен сдались более трех тысяч военных ВСУ. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.12 / Кулеба заявил, что ветирование Трампом оборонного бюджета не скажется на поддержке Украины

25.10 / Путин присвоил российское гражданство уругвайской певице Наталье Орейро

09.10 / Американский оппозиционер назвал Навального пешкой в шахматной партии США

01.01 / В Китае назвали «самую невыносимую» русскую закуску

11.10 / Мишустин выделил почти 5 млрд рублей на водоснабжение в Крыму

31.07 / В Белоруссии придумали объяснение билетам в Стамбул у задержанных россиян

30.03 / Эксперты рассказали, как защитить деньги и персональные данные от киберпреступников

06.12 / Летучие мыши являются носителями новых коронавирусов, которые могут передаваться человеку – ученые

28.08 / Российские паралимпийцы завоевали 14 медалей на Играх в Токио

06.02 / Захарова назвала Deutsche Welle машиной пропаганды НАТО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика