После встречи с красноглазой «гориллой» у аргентинского фермера начался понос и рвота

Фермер из Аргентины утверждает, что в начале апреля 2022 года у него произошла “ужасающая встреча” с существом, похожим на Снежного Человека, известным в местных легендах под прозвищем Укумар.

“С тех пор, как я увидел Укумара, я запираю на ночь все двери и даже тогда не могу уснуть”, – рассказывает неназванный мужчина в интервью аргентинской газете El Tribuno.

Фермер был настолько сильно напуган, что это сказалось на его организме:

“Мне все еще страшно, так что мне пришлось пойти к врачу, потому что у меня начала идти кровь из носа, а также у меня была рвота и понос. А недавно ночью собаки снова залаяли снаружи и убежали, но я больше не хотел идти туда смотреть, что это такое”.

Загадочное существо фермер встретил в районе Пастедеро-Чико, что к северо-востоку от города Метана. В тот вечер фермер сидел в своем доме и слушал по радио футбольный матч, когда услышал, как снаружи подозрительно залаяли собаки.

Решив, что на его землю пробрался кто-то, чтобы украсть его кукурузу, мужчина взял фонарь и вышел к полю посмотреть что там такое. Когда он шел по тропе к полю, то увидел, что собаки испуганно бегут назад, поджав хвосты.

А потом свет его фонаря внезапно высветил впереди массивную фигуру:

“Я своими глазами увидел что-то невероятное, что я никогда бы не предположил встретить здесь. Эта “штука” была похожа на большую гориллу с темным мехом. Оно двигалось медленно и было очень коренастым. А потом оно посмотрело в мою сторону и я увидел его красные глаза”.

Существо так же медленно дошло до зарослей и скрылось в них, оставив шокированного фермера стоять на тропе. А когда он немного отошел от страха, то кинулся бежать обратно в дом и заперся на все замки. До утра он сидел и дрожал, не в силах сомкнуть глаз.

Когда мужчина рассказал об увиденном соседям и поделился этой историей в соцсетях, на него посыпался град насмешек, однако он продолжает уверять, что ничего не выдумал и все было именно так, как он говорит:

“Я знаю, что люди пишут всевозможные комментарии и шутят, но я никогда не буду врать. Уверяю вас, что я видел этого мохнатого зверя, похожего на большую обезьяну, ростом около 1,70 метра. В последние годы и десятилетия было много свидетельств людей, которые говорят, что видели похожее существо в районе Метана и в Росарио-де-ла-Фронтера. Я сам не верил в это, но теперь я видел его вблизи своими собственными глазами”.

Существо, известное как Укумар, является популярным персонажем местного народного фольклора и по описанию оно похоже на знаменитого йети: Высокий, покрыт шерстью и двуногий.

“Это не было чем-то человеческим и это точно не было обычным животным”, – говорит фермер тем, кто считает, что он мог, возможно, увидеть сбежавшую из цирка или зоопарка обезьяну.

Согласно криптозоологическим архивам, загадочного укумара видели в Аргентине на протяжении как минимум нескольких десятков лет, а в 1956 году геолог Роберт Пич наткнулся в глуши на следы босых человекоподобных ступней, которые в длину достигали 17 дюймов (43 см).