Повышение минимальной заработной платы сохраняет браки и снижает уровень разводов

Результаты нового научного исследования показали, что страны, в которых подняли минимальную заработную плату, укрепили браки и снизили уровень разводов среди низкооплачиваемых работников.

Это исследование, опубликованное в журнале «Брак и семья», стало первым исследованием влияния повышения минимальной заработной платы на стабильность брака в США.

– Я изучаю брак и разводы в течение 30 лет и провел большую часть этого времени, изучая пары с низким доходом в первые годы брака. На протяжении всего этого времени я внимательно следил за усилиями федерального правительства по содействию более крепким бракам среди населения с низким уровнем дохода, – сказал автор исследования, профессор и содиректор Лаборатории брака и близких отношений UCLA Бенджамин Карни.

Для своего исследования эксперты проанализировали данные, собранные в ходе опроса населения, включающего 60 000 домохозяйств, и опроса американского сообщества, который включает 300 000 домохозяйств. Данные были собраны с 2004 по 2015 год, и анализ был проведен среди лиц в возрасте от 18 до 35 лет, которые составляют большинство работников с минимальной заработной платой.

Исследователи обнаружили, что повышение минимальной заработной платы оказало положительное влияние на заработок и не повлияло на отработанные часы. Увеличение минимальной заработной платы также повлияло на количество браков и разводов среди низкооплачиваемых домохозяйств.

– Смысл этой работы заключается в том, что политики, которые заботятся о здоровье и стабильности работающих семей, должны инвестировать в программы, которые улучшают качество их жизни, независимо от того, нацелены ли эти программы непосредственно на то, как пары общаются. При наличии достаточных ресурсов пары могут выяснить, как общаться без какой-либо помощи со стороны преподавателей отношений, – отметил Карни.

– Хотя результаты анализа ясно показывают, что повышение минимальной заработной платы приводит к сокращению числа ранних браков и разводов, имеющиеся данные не смогли объяснить механизм этого эффекта, – сказал Карни. – Будущие исследования должны выяснить, повлияло ли повышение минимальной заработной платы на решения о браке и разводе, уменьшив финансовый стресс, повысив уверенность пар в будущем, повысив уважение партнеров друг к другу или что-то еще.