Джонсон извинился за «партигейт» — но мало кто верит, что он уйдёт в отставку

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон извинился перед палатой общин за нарушение коронавирусного локдауна, в то время как оппозиция призвала его подать в отставку, отметив, что британцы потеряли к нему доверие, передаёт CNN. Вместе с тем, хотя по данным опросов более 60 процентов британцев выступают за уход Джонсона с должности, лишь каждый десятый верит, что это произойдёт на самом деле.

Премьер-министр Великобритании принёс извинения — опять — за то, что нарушил правила коронавирусного локдауна в 2020 году, когда посетил вечеринку в честь дня рождения. Во вторник Борис Джонсон выступил в палате общин. Это стало его первым обращением с того момента, как полиция выписала ему штраф за его участие скандале, который окрестили «партигейтом».

В четверг парламент путём голосования решит, надо ли открывать расследование по вопросу того, ввёл ли премьер в заблуждение парламентариев относительно посиделок во время локдауна. Однако, по словам аналитиков, какие-либо меры по итогам голосования маловероятны. Послушайте, как извинялся Борис Джонсон.

БОРИС ДЖОНСОН, премьер-министр Великобритании: В первый же присутственный день я хочу воспользоваться возможностью вновь искренне извиниться перед палатой… Позвольте также сказать вот что — при этом я не пытаюсь оправдаться или найти уважительные причины. (Неодобрительные возгласы.) Просто я хочу объяснить то, что я ранее говорил палате. Тогда и впоследствии мне не пришло в голову, что собрание в правительственном помещении незадолго до важнейшей встречи по стратегии борьбы с коронавирусом может быть в нарушение правил.

КИР СТАРМЕР, глава лейбористской оппозиции: Какой абсурд! Даже когда одним уголком рта он приносит сбивчивые и уклончивые извинения, другим он вновь юлит и искажает реальное положение вещей! (Одобрительные возгласы.)

(Джонсон неодобрительно качает головой.)

Но ущерб уже нанесён. И общественность определилась со своим мнением. Они не верят ни единому слову премьер-министра. (Одобрительные возгласы.) Они знают, кто он такой.

Затем лидер оппозиции призвал премьера подать в отставку. По данным недавнего экспресс-опроса, 6 из 10 взрослых британцев также хотят, чтобы он ушёл со своего поста. Повторюсь: 6 из 10. Но вот какой момент: лишь каждый десятый полагает, что Джонсон так и поступит. Борис Джонсон стал первым действующим премьером, которого признали виновным в нарушении закона. Напомню — эти законы создаёт правительство.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 20 апреля 2022 года.