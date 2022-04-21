Шольц исключил участие НАТО в боевых действиях на Украине и объявил о прекращении поставок оружия со складов бундесвера

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что бундесвер практически исчерпал возможности поставлять оружие Украине напрямую, пишет Der Spiegel. При этом, по его словам, Германия продолжит оказывать Украине финансовую помощь. Канцлер вновь уклонился от ответа на вопрос о прямых поставках тяжёлого вооружения. Он указал на тесное единодушие Запада в вопросе поддержки Украины, однако всё же исключил прямое вмешательство НАТО в конфликт.



AP

По итогам видеоконференции с участием глав государств и правительств стран-партнёров и представителей руководства НАТО и ЕС канцлер Германии Олаф Шольц заявил о начале новой фазы конфликта на Украине, пишет Der Spiegel.

Он подчеркнул, что Германия продолжит поставлять Украине оружие в координации с западными партнёрами. «Цель состоит в том, чтобы сделать украинскую армию способной защититься от России», — заявил он. По словам Шольца, собственные резервы бундесвера по большей части исчерпаны, поэтому власти Германии попросили немецкую оборонную промышленность сообщить, какую продукцию можно поставить в ближайшее время. Украина, в свою очередь, «сделала из этого списка свой выбор», а Германия пообещала предоставить необходимые для этого финансовые средства.

Шольц вновь указал на тесное единодушие с союзниками Германии в вопросе поддержки Украины. «Было бы неправильно действовать в одиночку», — пояснил он. Однако, по его словам, НАТО не будет напрямую вмешиваться в конфликт. Он убеждён, что президент РФ Владимир Путин «не ожидал столь сплочённых действий» от союзников.

Канцлер пообещал профинансировать прямые поставки вооружений немецкой промышленности на Украину. «Мы попросили немецкую оборонную промышленность сообщить, какую продукцию она может поставить в ближайшее время, — заявил он. — Украина сделала из этого списка свой выбор, а мы предоставим ей необходимые для покупки деньги». По словам Шольца, Украина продолжает проявлять интерес к «противотанковому оружию, средствам ПВО, боеприпасам», а также к «тому, что может быть применено в артиллерийском бою».

На вопрос о поставках немецких танков Leopard Шольц ответил, что более целесообразно предоставить Украине технику советского производства из запасов восточноевропейских стран, с которой украинские военные хорошо знакомы. Страны, которые предоставят такую технику, смогут получить от Германии компенсацию.

При этом канцлер заявил о прекращении поставок со складов бундесвера. «Теперь приходится признать, что наши возможности достигли своих границ», — отметил он.

Шольц также указал, что Германия готова поддержать поставки артиллерии из США или Нидерландов на Украину. «Мы готовы сделать всё необходимое и в этом направлении», — заявил канцлер, не вдаваясь в детали. Речь может идти о предоставлении боеприпасов или содействии в подготовке военных. Уже на прошлой неделе США объявили о поставках тяжёлой артиллерии. Во вторник премьер-министр Нидерландов Марк Рютте также пообещал предоставить президенту Украины Владимиру Зеленскому тяжёлое вооружение.

Шольц призвал президента РФ незамедлительно приступить к установлению режима прекращения огня и вывести российские войска. Спецоперацию РФ на Украине он назвал «бессмысленной», пишет Der Spiegel.