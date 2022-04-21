 

США предупредили платежные системы о риске нарушения санкций против России

21.04.2022, 7:06, Новости дня
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Американские власти предупреждают операторов иностранных платежных систем о риске нарушения американских санкций в случае применения в США карт внесенных в черные списки российских и белорусских финансовых учреждений, говорится в пояснении Управления по контролю за иностранными активами Минфина США.

Как полагает американская сторона, санкции против РФ и Белоруссии «запрещают [физическим и юридическим] лицам в США, включая американских операторов [платежных] систем [с использованием] кредитных карт и американские банки-эквайеры, обрабатывать транзакции, связанные с определенными иностранными финансовыми учреждениями, в отношении которых введены санкции, если нет исключений или разрешений со стороны Управления по контролю за иностранными активами», передает ТАСС.

«Неамериканские операторы [платежных] систем [с использованием] кредитных карт, платежные карты которых выпущены иностранными финансовыми учреждениями, находящимися под санкциями, также могут нарушать санкционные нормы <…>, если они позволяют использовать эти карты в Соединенных Штатах», – отмечается в пояснениях управления относительно введенных Вашингтоном рестрикций против РФ и Белоруссии.

Представители управления призвали американских физических и юридических лиц «проявлять осторожность и внимательность при работе с неамериканскими операторами [платежных] систем <…>, которые известны тем, что обслуживают кредитные карты внесенных в санкционные списки финансовых учреждений, и чьи платежные карты принимают в США».

В качестве возможных мер управление рекомендует американским физическим и юридическим лицам «запрашивать банковские идентификационные номера, связанные с иностранными финансовыми учреждениями, в отношении которых введены санкции, и отключать данные номера от работы в США». Кроме того, управление рекомендует требовать у операторов иностранных платежных систем «предотвращения использования в США на уровне сети платежных карт, выпущенных иностранными финансовыми учреждениями, в отношении которых введены санкции».

Накануне появились данные, что UnionPay отказала подсанкционным российским банкам в выпуске карт. В тот же день Банк РФ продлил до 1 июля 2024 года действие нулевых тарифов для банков по переводам между гражданами в Системе быстрых платежей (СБП). Днем ранее Банк РФ зарегистрировал новую платежную систему Hello.

Напомним, 6 марта платежные системы Mastercard и Visa объявили о приостановке работы в России. В тот же день американская финансовая компания American Express решила приостановить осуществление операций на территории РФ и Белоруссии. Позже в том же месяце Apple начала ограничивать оплату картами платежной системы «Мир». Газета ВЗГЛЯД разбирала, кто заменит сбежавшие из РФ американские платежные системы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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