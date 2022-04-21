Индия отказалась помогать Японии в доставке грузов на Украину

Правительство Индии отказалось предоставить свои аэропорты для загрузки японских военно-транспортных самолетов, призванных доставлять гуманитарную помощь для украинских беженцев. В Токио это официально объясняют недостатком координации, сообщили официальные источники Киодо.

Японские военные самолеты по согласованию со специализированными органами ООН предполагалось использовать для погрузки гуманитарных грузов в Индии и Объединенных Арабских Эмиратах для последующей доставки в Польшу и Румынию. Нью-Дели, как сообщается, на рабочем уровне не возражал против такого варианта, однако 20 апреля ответил твердым отказом, передает ТАСС.

В правящей Либерально-демократической партии Японии, по данным Киодо, такое развитие событий связывают с традиционно дружескими отношениями между Индией и Россией. Японским властям в результате придется пересматривать весь план отправки грузов для беженцев, отмечает Киодо.

В прошлый вторник госсекретарь США Энтони Блинкен предложил Индии отказаться от дружбы с Россией во всех сферах. В тот же день Индия отвергла советы отказаться от российской нефти. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как провалилась попытка США натравить Индию на Россию.

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