Мнение: О санкциях-шманкциях… Когда всем песец-то?

Ведь и действительно! Европа тужится — уже и шестой санкционный пакет рожает. Ещё гораздо более сокрушительный, чем все прежние. Американский президент Джозеф «Доллар-по-200» #Байден, лепший кореш Барака «Россия-порвана-фффклочья» Обамы, очередную порцию ограничений уже ввёл. Великобритания, вестимо, тоже. Кажется, ввели уже по самое не балуйся…

А мы всё живы… Даже на лебеду не перешли и за сонными ежами по лесам не бегаем. Видимо, ещё не всех снегирей доели.

Так когда же, когда?

Вот так сейчас примерно и работает кремлёвская пропаганда. Она ушла от мемов про «смех Искандеров», про «живительные #санкции», признав очевидное. Западные ограничения бьют по экономике России. И бьют пребольно. По самым её уязвимым местам. Так что теперь пропагандисты переключились на мантру «выстоим и победим!».

Но каковы шансы?

Экономисты-профессионалы предупреждают: «не обольщайтесь!». Все #санкции — это не термоядерный удар, а игра вдолгую. И тут Россию поджидает, пожалуй, худший экономический кризис со времён 1990-х. С предыдущим, пандемийным, о котором все уже забыли, он и близко не сравнится — настолько хуже.

Военная спецоперация на Украине и последовавшее за этим введение жёстких антироссийских санкций странами Запада представляют собой водораздел между кризисом, обусловленным пандемией, и новым кризисом, разворачивающимся прямо сейчас. Об этом прямо и без прикрас говорится в докладе НИУ ВШЭ «Инфляционные вызовы периода пандемии и уроки для будущего», который цитирует РБК. Он подготовлен группой экспертов ВШЭ во главе с экономистом Натальей Акиндиновой.

Предварительный вывод таков. Общие черты кризисов 2020 и 2022 годов заключаются в их неэкономической природе, высокой инфляции, ослаблении рубля и шоках предложения. Среди различий — масштаб, пострадавшие отрасли и последствия для экономики. Последние будут намного серьёзнее, чем кажется.

Вот главный вывод: «Санкции 2022 года ведут к “частичной” изоляции России, что скажется как на географии, структуре и объёмах российского экспорта и импорта, так и на потоках капитала и в результате спровоцирует масштабную перенастройку экономики и увеличение технологического разрыва с развитыми странами. В будущем вероятно не только более сильное падение #ВВП за кризисный период, но и снижение траектории потенциального выпуска».

Переведём на русский язык. Россия в полной ж***е изоляции, её внешнеторговый оборот, эквивалентный почти половине ВВП, будет быстро сокращаться. По ожиданиям Минэкономразвития и Минфина, #экономика России упадёт более чем на 10% в 2022 году, это худший результат с начала 1990-х. А что касается потенциала. До начала 2022 года экономисты даже в правительстве оценивали потенциальный рост российской экономики в 1,5–2%, что ниже общемирового. Теперь всё будет на уровне нуля в самом оптимистичном случае.

Но это полбеды. Резко ухудшается ситуация в отраслях, где #импорт для нашей страны критичен. Речь о машинах, станках, запчастях к ним, телекоммуникационном и компьютерном оборудовании. По этим направлениям придётся срочно искать решения не только в сфере «серого» или параллельного импорта или импортозамещения. Поскольку в ряде сфер, например, в телекоммуникациях, серость не сработает — нужна авторизация на использование оборудования. Например, в сотовой связи. После того, как Nokia и Ericsson покинули российский рынок, вся надежда осталась на складские запасы, которых хватит ненадолго, и на китайский Huawei. Который пока выжидает. Причём ввиду отсутствия унификации, компоненты от китайского производителя не очень совместимы с оборудованием шведов и финнов. Которое в случае критичных поломок придётся менять полностью, что подразумевает качественно более высокий уровень расходов. Короче, даже столица скоро откатится в давно забытую ситуацию, когда «тут ловит, тут не ловит, а тут надо подняться на пригорок».

По другим направлениям вообще невозможно в короткий срок наладить #импортозамещение или хотя бы производство запчастей. И это также надо признать. Взять гражданскую авиацию. Без импортных компонентов она может практически вся приземлиться через год-два. При этом хотя производство Boeing и Airbus зависит от поставок российского титана, американский аэрокосмический гигант уже смог от них отказаться. Европейский — пока нет, но над этим работает. Если откажется и он, даже серый бартер «мы вам титан, вы нам запчасти» будет невозможен. А #Китай и #Бразилия помогать не спешат, опасаясь вторичных санкций. В лучшем случае держат «нейтралитет». Но #США, кстати, с ними работают.

Ладно, что там говорить о «высоких материях» и технологиях! Даже #хлеб и мясо, которые мы вроде «производим сами»…

В Новосибирской области всего за неделю тонна пшеницы 3 класса поднялась в цене на 12%. В Иркутской области зерно в этом году уже подорожало на 10%, сахар прибавил в цене 25%, а масло – все 50%. В Смоленской области затраты на производство хлеба выросли на 30%. Местные хлебопеки сообщили о 50-100%-м росте цен на сахар, маргарин, растительное масло, муку. Наконец, животноводы предупреждают о скорых проблемах из-за дефицита ветпрепаратов, которые приобретались за границей. Куриные яйца для инкубаторов мы тоже импортируем, кстати. Кроме того, резко выросли #цены на корма как для скота, так и для птицы. В результате всё это выльется в повышение розничных цен на основные продукты питания: мясо, хлеб, крупы.

И ещё о быте. Точнее, о бытовой технике + электронике. Её ассортимент сокращается. Одни бренды уже покинули российский рынок, о чём и объявили, другие поставили на паузу отгрузки «до прояснения ситуации». Которая прояснится не ранее конца спецоперации. Розничная торговля пока в основном работает на складских запасах. Но их хватит до лета-осени в зависимости от спроса (который сейчас немного припал на страхах населения перед продовольственной инфляцией). Дальше всё покрыто мраком неизвестности с налётом пессимизма. Но продавцы в крупных торговых сетях буквально трясутся за свои рабочие места. А на рынках типа «Горбушкина двора» уже начался дарвиновский отбор. То есть, лучше сейчас не только забыть о погоне за новинками — всё это теперь не про нас, — но и наличное на руках «старьё» поберечь. Обновиться можно будет не скоро.

Короче, в этот раз всё будет совсем не так, как в 1992-м, 1998-м, 2008-м, 2014-м и 2020-м. Не будет единого триггера и мощного обвала, за которым последует цикличное восстановление. Скорее тут нужно вспоминать 1980-е, когда от «изобилия» времён московской Олимпиады страна за 10 лет скатилась к пустым прилавкам и талонам на продукты. Медленно, плавно, шаг за шагом — к печальному итогу. Для полноты картины можно вспомнить, что #СССР тогда тоже «не воевал»: операция в Афганистане официально называлась «выполнением интернационального долга».

Что ж, недаром любимый лозунг ура-патриотов — «Можем повторить!».

Повторяем? Вплоть до мелочей?

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