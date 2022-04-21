 

Мнение: “Здравствуйте, мы с Украины!”

21.04.2022, 6:45, Разное
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(впечатления от последнего эфира Фейгин-Арестович)

Арестович в этот раз как-то особенно артистичен. Веселится вовсю. “Холмс, здесь очень страшно, можно я уеду отсюда?” – это он передразнивает как бы наших “наступающих”.

При этом вначале я обратил внимание – он явно не спал минимум сутки, глаза красные, в начале эфира он, похоже, с трудом сдерживался, чтобы не уснуть прямо в кресле. Но потом разошелся невероятно.

Вообще, весело слушать. Но я так и не определился с тем, как к этому относиться. Что это – цинизм солдата? Речь-то, в конце концов, идет о крови и смерти. И украинских солдат, и российских солдат.

Но что еще удивительно – как ни вслушиваюсь, не могу обнаружить у Арестовича ожесточения или ненависти в отношении наших войск. Очень похоже, что он им… даже сочувствует. Опять же, что это – он такой классный актер? Мне кажется, нет. У него просто в самом деле нет злобы.

Поразительно. Какой-то просто матерый человечище. Опять же, который уж раз, глядя на Арестовича, думаю: одно то, что такой человек не на нашей стороне, а на нашей стороне нет вообще никого даже близко похожего на него по харизме, уму и человечности – верный знак, что наше дело абсолютно безнадежно.

Источник: Размышления вольного социолога



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