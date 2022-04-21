 

Мнение: Коротко по Украине. 20.04.2022

21.04.2022, 6:35, Разное
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Коротко по Украине. 20.04.2022

1. Мариуполь.
Продолжается активная зачистка «Азовстали», активная работа артиллерии и авиации помогает штурмовым группам продвигаться в индустриальной застройке. Попутно с территории «Азовстали» выводят мирных жителей, которым удается оттуда вырваться.

2. Запорожье.
Активные бои к востоку от Гуляйполя, войска продвигаются к западу от Великой Новоселки, заняв несколько поселков. На линии Каменское—Орехов—Гуляйполе без изменений.

3. Угледар.
Интенсивные боевые действия в районе Новомихайловки—Угледара и Великой Новоселки. К югу от Великой Новоселки взяты два поселка.

4.Марьинка.
Без серьезных изменений. Противник прочно удерживает позиции в районе террикона. Без взятия Новомихайловки или контроля над трассой Марьинка—Курахово потеснить его будет трудно.

5. Авдеевка.
Без существенных изменений. Продолжаются бои в районе Новобахмутовки и Троицкого. Активного движения на Нью-Йорк пока нет.

6. ЛНР.
Сегодня противник отошел из Рубежного и от Кременной. По неподтвержденной информации, противник готовит отход из Северодонецка. В Попасной — тяжелые уличные бои. Темпы продвижения в городе низкие.

7. Изюм.
Тяжелые бои в направлении на Барвенково и Славянск. Свои основные резервы противник бросил именно сюда, что приводит к очень интенсивным боям, которые должны сковать темпы наступления российских войск. Также противник укрепляет оборону Северска, Ямполя и Красного Лимана, которые уже скоро выйдут на повестку дня.

8. Харьков.
Бои к северу от города и востоку от Чугуева. Обе стороны активно задействуют РСЗО и ствольную артиллерию, но пока что здесь господствуют тенденции к позиционности.

9. Николаев.
Активных наступательных действий стороны не проводят. ВС РФ наносят удары по целям в Николаеве и к югу от Никополя. ВСУ пытаются отвечать в направлении Херсона. Боестолкновения идут в поселках между Херсоном и Николаевым.

10. Одесса.
Без существенных изменений. Отмечается переброска дополнительных войск с западной Украины к городу. Также сообщают о переброске НАТОвских грузов. Ожидаются поставки противокорабельных ракет, что затруднит операции ЧФ РФ в западной части Черного моря.

Трансляция событий на Украине как обычно в Телеграм https://t.me/boris_rozhin

Источник: Colonel Cassad



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