Мнение: Коротко по Украине. 20.04.2022



Коротко по Украине. 20.04.2022

1. Мариуполь.

Продолжается активная зачистка «Азовстали», активная работа артиллерии и авиации помогает штурмовым группам продвигаться в индустриальной застройке. Попутно с территории «Азовстали» выводят мирных жителей, которым удается оттуда вырваться.

2. Запорожье.

Активные бои к востоку от Гуляйполя, войска продвигаются к западу от Великой Новоселки, заняв несколько поселков. На линии Каменское—Орехов—Гуляйполе без изменений.

3. Угледар.

Интенсивные боевые действия в районе Новомихайловки—Угледара и Великой Новоселки. К югу от Великой Новоселки взяты два поселка.

4.Марьинка.

Без серьезных изменений. Противник прочно удерживает позиции в районе террикона. Без взятия Новомихайловки или контроля над трассой Марьинка—Курахово потеснить его будет трудно.

5. Авдеевка.

Без существенных изменений. Продолжаются бои в районе Новобахмутовки и Троицкого. Активного движения на Нью-Йорк пока нет.

6. ЛНР.

Сегодня противник отошел из Рубежного и от Кременной. По неподтвержденной информации, противник готовит отход из Северодонецка. В Попасной — тяжелые уличные бои. Темпы продвижения в городе низкие.

7. Изюм.

Тяжелые бои в направлении на Барвенково и Славянск. Свои основные резервы противник бросил именно сюда, что приводит к очень интенсивным боям, которые должны сковать темпы наступления российских войск. Также противник укрепляет оборону Северска, Ямполя и Красного Лимана, которые уже скоро выйдут на повестку дня.

8. Харьков.

Бои к северу от города и востоку от Чугуева. Обе стороны активно задействуют РСЗО и ствольную артиллерию, но пока что здесь господствуют тенденции к позиционности.

9. Николаев.

Активных наступательных действий стороны не проводят. ВС РФ наносят удары по целям в Николаеве и к югу от Никополя. ВСУ пытаются отвечать в направлении Херсона. Боестолкновения идут в поселках между Херсоном и Николаевым.

10. Одесса.

Без существенных изменений. Отмечается переброска дополнительных войск с западной Украины к городу. Также сообщают о переброске НАТОвских грузов. Ожидаются поставки противокорабельных ракет, что затруднит операции ЧФ РФ в западной части Черного моря.

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