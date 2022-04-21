 

Sky News – британский суд выдал ордер на экстрадицию в США основателя WikiLeaks Ассанжа

21.04.2022, 6:00, Разное
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Вестминстерский магистратский суд Лондона выдал ордер на экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, где ему грозит до 175 лет тюремного заключения, пишет Sky News. Окончательное решение об экстрадиции Ассанжа примет министр внутренних дел Великобритании Прити Пател, хотя адвокаты защиты ещё могут подать апелляцию.


АР

Экстрадиция основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США стала ещё на шаг ближе, после того как суд в Лондоне выдал соответствующий ордер, пишет Sky News.

Как отмечает издание, в среду в ходе семиминутного слушания в Вестминстерском магистратском суде после нескольких лет судебных тяжб мировой судья Пол Голдспринг выдал ордер об экстрадиции Ассанжа. «Проще говоря, я обязан направить Ваше дело государственному секретарю для принятия решения», — заявил Голдспринг.

Окончательное решение об экстрадиции должна принять министр внутренних дел Великобритании Прити Пател. Впрочем, адвокаты защиты могут подать апелляцию в Высокий суд Лондона.

Сам астралийский журналист в суде не присутствовал, наблюдая за процессом по видеосвязи из тюрьмы Белмарш. Однако у здания суда собрались десятки его сторонников, призывающих «не выдавать Ассанжа».

Среди них был бывший лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин, который заявил собравшимся, что единственное, что сделал Ассанж, «рассказал правду всему миру». По словам Корбина, сторонники журналиста намерены продолжать кампанию против его экстрадиции в США.

Как напоминает Sky News, в Соединённых Штатах Ассанжа обвиняют в заговоре с целью раскрытия информации о национальной обороне, после того как WikiLeaks опубликовал сотни тысяч документов, связанных с войнами в Афганистане и Ираке. В США ему грозит до 175 лет тюремного заключения. Сам журналист отрицает любые правонарушения, а его адвокаты называют все обвинения политически мотивированными.



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