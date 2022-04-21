CNN – Netflix впервые за десять лет начал терять подписчиков

Аудитория стримингового сервиса Netflix в первый раз за десятилетие уменьшилась: по результатам первого квартала 2022 года количество подписчиков платформы сократилось на 200 тыс. человек, упав до 221,6 млн, передаёт CNN со ссылкой на отчёт компании. По данным канала, в числе причин руководство платформы назвало и геополитические факторы, включая спецоперацию РФ на Украине, после начала которой в Netflix приняли решение уйти с российского рынка. По данным CNN, из-за этого решения компания потеряла 700 тыс. клиентов.



AP

И так неудачно начавшийся для Netflix 2022 год только стал для компании ещё более тяжёлым: руководство сервиса в ежеквартальном отчёте о прибыли сообщило о снижении числа подписчиков по результатам первого квартала года на 200 тыс., в результате чего его акции упали на 25%, пишет сайт CNN. Как подчёркивается в материале канала, аудитория платформы сократилась впервые за последние десять лет.

Как напоминает обозреватель канала, ранее в этом году акции Netflix уже падали на фоне опасений в связи с недостаточно быстрым ростом клиентской базы — в годовом выражении их курс сократился уже на 40%. «Насколько плохим получился для короля стриминговых услуг нынешний отчёт, невозможно переоценить», — полагает журналист. В компании ожидали, что по результатам первого квартала 2022 года аудитория вырастет на 2,5 миллионов подписчиков, подчёркивает автор. На данный момент, после сокращения, количество платных подписок по всему миру составляет 221,6 млн.

По данным CNN, в письме инвесторам платформа заявила, что с момента запуска стриминговых услуг в 2007 году она «действовала исходя из твёрдой убеждённости в том, что развлекательный контент «по запросу» с доставкой через интернет полностью заместит собой неинтерактивное телевидение», однако прибыль платформы пока растёт «не так быстро, как нам хотелось бы». Как отмечается в послании, пандемия «несколько исказила картину, значительно ускорив наш рост в 2020 году, в связи с чем мы стали считать, что замедление роста в 2021-м было главным образом связано с постковидным восстановлением». На деле же оказалось, что стагнация численности платных подписок связана с множеством факторов, включая конкуренцию со стороны «традиционных» медийных компаний, которые вышли на рынок стриминга в последние годы, а также распространившейся среди клиентов сервиса практикой делиться паролями с друзьями и близкими.

В Netflix также отметили, что на сервис влияют и «макрофакторы», которые в настоящий момент бьют по многим компаниям, в том числе замедление экономического роста, инфляция, а также геополитические события, включая российскую спецоперацию на Украине, говорится в материале CNN. В компании уточнили, что, покинув Россию после начала украинских событий, сервис потерял 700 тыс. платных подписчиков.

Переломить ситуацию компания планирует, делая то же, что делает всегда — улучшая качество своих услуг. Кроме того, в Netflix будут прорабатывать способы «монетизировать» практику передачи паролей третьим лицам, пишет CNN.