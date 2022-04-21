ВТБ выплатил проценты по еврооблигациям в рублях

Банк ВТБ 15 апреля выплатил в рублях проценты по еврооблигациям на общую сумму более 52 млн долларов, сообщил член правления банка Дмитрий Пьянов.

«Выплаты были произведены по купону субординированного долга T2, то есть это не вечный, а срочный долг в долларах США. Это один из четырех наших выпусков еврооблигаций, сделанных до 2014 года: три из них были сделаны в долларах и один – в швейцарских франках», – приводит слова члена правления банка РИА «Новости».

Он уточнил, что выпуск еврооблигаций осуществили зарубежные эмитенты либо из Люксембурга, либо Ирландии.

Пьянов отметил, что банк оплатил этот процентный платеж двумя траншами, один – на сумму 27 млн долларов – получили российские резиденты, либо резиденты дружественных стран. Оставшиеся 25 млн долларов платежа приходилось на недружественные государства.

Он объяснил, что второй перевод зачислили или на рублевый счет типа «С» по курсу ЦБ, и он сразу оказался заблокированным. Теперь получателям нужно обратиться к властям своих стран за разблокировкой, чтобы претендовать на получение выплаты.

Пьянов назвал это «уникальной, не реализовавшейся ранее на рынке опцией по погашению санкционным банком процентного платежа по евробондам». Эта схема по сути полностью выполняет указ президента РФ и обеспечивает, по крайней мере, в рублях по курсу ЦБ российских резидентов и резидентов дружественных стран купонной выплатой, подчеркнул он.

Такой способ в дальнейшем применят к трем выпускам. Банку предстоят купонный платеж по большому бессрочному гибридному «суборду» в размере около 107 млн долларов 3 июня и старшие долги на сумму менее миллиона долларов 28 июня и 14 млн швейцарских франков 24 октября.

Напомним, 24 февраля Минфин США ввел беспрецедентные санкции «против двух крупнейших финансовых организаций России» – Сбербанка и ВТБ, которые в совокупности составляют более половины всей банковской системы нашей страны по стоимости активов. В тот же день Минфин США разъяснил различия в санкциях против Сбера и ВТБ. Позже стало известно о планах властей США ужесточить санкции против Сбера. Кроме того, как сообщалось, дополнительные ограничения могут затронуть ВТБ.

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