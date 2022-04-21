Макрон и Ле Пен разошлись во мнениях о будущем Франции в ЕС

Кандидаты на выборах президента Франции Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен поспорили о будущем республики и Евросоюза: действующий глава страны сообщил о необходимости более плотной интеграции в ЕС, а кандидат от партии «Национальное объединение» обвинила оппонента в попытке «подменить французский суверенитет европейским».

«Нам нужна более сильная, более интегрированная Европа. Чтобы добиться прогресса, нам необходима построенная на доверии франко-германская пара. Это то, что мы смогли сделать с канцлером [Ангелой] Меркель, а сегодня с канцлером [Олафом] Шольцем. Я считаю, что это правильная линия для страны», – приводит мнение Макрона ТАСС.

По мнению действующего президента Франции, общая политика в области здравоохранения помогла преодолеть пандемию коронавируса, а будущие пакеты «финансовой солидарности» ЕС должны помочь преодолеть ее последствия. Он также допустил введение практики «взаимного погашения долгов» странами содружества. «Мы должны быть независимы в сфере энергетики и технологий, для этого нужна более сильная и взаимосвязанная Европа», – выразил мнение Макрон.

Параллельно он обвинил Ле Пен в стремлении вывести Францию из ЕС. В ответ кандидат от «Нацобъединения» спокойно напомнила ему, что уже давно не стремится к этой цели. «Я уже неоднократно говорила в рамках этой кампании, что стремлюсь реформировать Евросоюз, а не выходить из него, чтобы превратить его в союз европейских наций», – указала она.

Она осудила политику ЕС в отношении сельского хозяйства и торговли, упрекнув Брюссель в том, что находящиеся в нем европейские институты «множат договоры о свободном обмене», усложняя конкуренцию с иностранными производителями. «Я не согласна с политикой в отношении командированных работников: сотни тысяч этих людей приезжают в нашу страну, но платят сборы в стране происхождения», – указала она.

Ле Пен также выразила мнение, что нынешний курс на более глубокую интеграцию внутри ЕС призван «заменить французский суверенитет европейским». «Но европейского суверенитета не существует, потому что нет европейской нации», – подчеркнула Ле Пен.

Накануне Ле Пен получила право первого слова на дебатах с Макроном.

В понедельник кандидат на пост президента Франции от «Национального объединения» заявила о необходимости сближения Европы и России. Она также объяснила законность воссоединения Крыма с Россией. В минувшую среду Ле Пен заявила, что в случае победы на президентских выборах намерена после окончания конфликта на Украине предложить НАТО стратегически сблизиться с Россией. Она также заявляла о планах вывести Францию из объединенного военного командования НАТО. Кроме того, Ле Пен говорила, что продолжает считать Крым российским и не испытывает сожаления в связи с запретом посещать Украину.

Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. По данным МВД Франции, действующий президент Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен – 23,15%. Второй тур пройдет 24 апреля. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как изменилось отношение Ле Пен к РФ со времени прошлых выборов во Франции и чего ждет РФ от будущего хозяина Елисейского дворца?

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