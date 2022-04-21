 

Компания P&G допустила возможность ухода из России

21.04.2022, 5:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Американская компания Procter&Gamble (P&G) сообщила о возможном уходе с российского рынка из-за санкций, финансовых ограничений и проблем с поставками, сообщило Reuters со ссылкой на представителей компании.

Как отметили в компании, главным фактором при принятии решения станет влияние кризиса на Украине на розничных клиентов, поставщиков и дистрибьюторов корпорации. До начала спецоперации ВС РФ на Украине бизнес в РФ и на Украине приносил от 1,5% до 2% глобальной прибыли компании. В марте Procter&Gamble сообщила о прекращении инвестиций в российский сегмент бизнеса и сокращении перечня экспортируемой в Россию продукции, передает ТАСС.

Накануне президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что поведение зарубежных стран по санкциям против РФ принципиально не изменится.

По данным аналитиков Йельской школы менеджмента, о сокращении деятельности в РФ в той или иной степени заявили порядка 750 иностранных компаний, среди них Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Mango, IКЕА, Coca-Cola, Caterpillar, Danone, BP, Shell, McDonald’s.

Ранее в правительство и Генпрокуратуру направили список иностранных компаний, которые в перспективе могут быть национализированы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.11 / Акции протеста прошли в Стамбуле и Анкаре на фоне обвала турецкой лиры

08.12 / Арестович: Парижские соглашения сработали примерно 50 на 50

05.09 / Российский иммунолог предсказал будущее коронавируса

01.08 / Познер сказал, как РФ стать великой державой

18.10 / Врач сказал, кому вредят тренировки на улице

23.01 / Российские биатлонисты заняли второе место в эстафете на этапе Кубка мира

08.03 / Цена на нефть марки Brent превысила $70 впервые за два года

22.08 / Ко Дню флага нижегородские корабелы сдали сухогруз в цветах российского триколора

24.10 / “Могут быть непоправимые последствия”. Грузинский омбудсмен проверил больницу, куда могут поместить Саакашвили

07.11 / Москвичей предупредили о грядущих морозах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика