Компания P&G допустила возможность ухода из России

Американская компания Procter&Gamble (P&G) сообщила о возможном уходе с российского рынка из-за санкций, финансовых ограничений и проблем с поставками, сообщило Reuters со ссылкой на представителей компании.

Как отметили в компании, главным фактором при принятии решения станет влияние кризиса на Украине на розничных клиентов, поставщиков и дистрибьюторов корпорации. До начала спецоперации ВС РФ на Украине бизнес в РФ и на Украине приносил от 1,5% до 2% глобальной прибыли компании. В марте Procter&Gamble сообщила о прекращении инвестиций в российский сегмент бизнеса и сокращении перечня экспортируемой в Россию продукции, передает ТАСС.

Накануне президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что поведение зарубежных стран по санкциям против РФ принципиально не изменится.

По данным аналитиков Йельской школы менеджмента, о сокращении деятельности в РФ в той или иной степени заявили порядка 750 иностранных компаний, среди них Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Mango, IКЕА, Coca-Cola, Caterpillar, Danone, BP, Shell, McDonald’s.

Ранее в правительство и Генпрокуратуру направили список иностранных компаний, которые в перспективе могут быть национализированы.

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