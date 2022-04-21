 

Le Monde – Набиуллиной удалось успокоить финансовую бурю

21.04.2022, 4:35, Разное
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Судя по заявлениям и действиям российских властей, им удалось «успокоить финансовую бурю», пишет Le Monde. Так, благодаря экстренным мерам, рубль вернулся почти к прежним значениям, а банки фиксируют возвращение капиталов. Однако впереди битва на измор, предупреждает автор статьи.


AP

Глава российского Центрального банка Эльвира Набиуллина на днях проявила оптимизм, пишет Le Monde. С 24 февраля ей приходилось вводить экстренные меры, но теперь они собираются осторожно сокращать интервенции. «Похоже, ей удалось успокоить финансовую бурю», — отмечает автор статьи. Если в первые дни после введения западных финансовых санкций рубль потерял до 50% своей стоимости, то теперь он стабилизировался на уровне на 6-7% ниже, чем до российской спецоперации.

Центробанк в рамках экстренных мер резко увеличил ключевую ставку до 20% — теперь она снижена до 17%. Постепенно снимаются драконовские меры контроля. Московская биржа частично открывается. Российские банки, которые сначала столкнулись с бегством капиталов, теперь фиксируют их приток. Финансовые риски по-прежнему есть, признают в Центробанке, но они больше не растут, в частности, благодаря мерам контроля за капиталами.

Впрочем, это не означает, что санкции не дали эффекта, успокаивают авторы статьи. Набиуллина подтвердила, что половина резервов, то есть около $300 млрд, заморожены. Инфляция выросла до 16,7% в марте, хотя в феврале она была 9%. Российские предприятия сталкиваются с трудностями в импорте деталей, необходимых для их работы. Ряд иностранных компаний заявили, что больше не работают с Россией. По данным Всемирного банка, ВВП РФ в 2022 году упадёт на 11%. По-прежнему остаётся угроза дефолта.

Но паника первых дней прошла, и это получилось благодаря трём мерам, пишет автор статьи. Во-первых, российские власти не бездействовали: они напрямую влияли на финансовые рынки, потратили $34 миллиардов на поддержку рубля с 18 февраля по 4 марта.

Во-вторых, они установили строгий контроль за капиталами. Компании, которые получают прибыль в валюте, должны 80% из неё конвертировать в рубли. Россияне не имеют права отправлять деньги за рубеж или снимать со счёта больше $10 тыс.

В-третьих, сыграло свою роль заявление, что РФ будет продавать газ только за рубли. Деньги теперь нужно напрямую передавать «Газпромбанку», и он уже осуществляет конвертацию. По словам европейских экспертов, это важная мера, и она ограничивает европейцев в их санкциях.

К тому же РФ помогло, что Европа зависит от российских поставок энергоресурсов. РФ продаёт каждый день газа и нефти почти на $1 млрд. Это поступление средств помогает стабилизировать рубль и даёт Центробанку возможность пополнить резервы.

Но теперь режим санкций, похоже, вступает в новую фазу. После первого шока начинается борьба на измор. Это подтверждает и Набиуллина: «И уже во втором — начале третьего квартала мы войдём в период структурной трансформации и поиска новых моделей бизнеса», — приводит её слова Le Monde. 



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