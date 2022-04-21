Националисты оборудовали огневые позиции в здании больницы Лисичанска

Украинские националисты в здании областной детской клинической больницы Лисичанска оборудовали огневые позиции, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Представитель ведомства заявил, что ВОЗ до сих пор не отреагировала на этот и другие подобные факты, передает ТАСС.

«В очередной раз призываем все международные организации и в первую очередь ВОЗ оказать влияние на официальный Киев и предпринять действенные меры, направленные на недопущение использования объектов медицинской инфраструктуры в военных целях», – добавил он.

Также, по словам Мизинцева, ВСУ разместили бронетехнику и огневые позиции рядом с железнодорожной больницей в Славянске. По словам генерал-полковника, российская сторона фиксирует факты бесчеловечного отношения Киева к мирным жителям.

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