Националисты оборудовали огневые позиции в здании больницы Лисичанска
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Украинские националисты в здании областной детской клинической больницы Лисичанска оборудовали огневые позиции, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Представитель ведомства заявил, что ВОЗ до сих пор не отреагировала на этот и другие подобные факты, передает ТАСС.
«В очередной раз призываем все международные организации и в первую очередь ВОЗ оказать влияние на официальный Киев и предпринять действенные меры, направленные на недопущение использования объектов медицинской инфраструктуры в военных целях», – добавил он.
Также, по словам Мизинцева, ВСУ разместили бронетехнику и огневые позиции рядом с железнодорожной больницей в Славянске. По словам генерал-полковника, российская сторона фиксирует факты бесчеловечного отношения Киева к мирным жителям.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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