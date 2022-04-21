 

Российские силовики обнаружили под Херсоном крупный схрон с оружием

21.04.2022, 4:20, Новости дня
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Российские силовики в ходе рейда по выявлению украинских диверсантов в селе Казачьи Лагеря Херсонской области обнаружили схрон с оружием, включая гранатометы, пулеметы и автоматы Калашникова, сообщил сотрудник одного из российских силовых ведомств.

В одном из покинутых домов нашли целый арсенал: автоматы АК-74М, АКС и АКСМ, пулеметы ПКМ или их украинский аналог КМ-7,62, гранатометы РПГ-7 и РПГ-18, коробы для гранатометных лент от АГС, патроны крупного калибра, пистолет ТТ, американский пистолет-пулемет MAC-10, другие образцы стрелкового вооружения. Все это зафиксировано на видео. Село Казачьи Лагеря находится примерно в 40 километрах к юго-востоку от Херсона, на левом берегу Днепра, передает РИА «Новости».

«Рейд в Казачьих Лагерях проводили в целях поиска ДРГ (диверсионно-разведывательных групп) и общей демилитаризации. В ходе досмотра в одном из покинутых домов был обнаружен схрон стрелкового оружия, выстрелы для АГС, неучтенное охотничье и травматическое оружие. Никто не задержан, с гражданами была проведена профилактическая беседа, оружие изъято», – отметил сотрудник одного из российских силовых ведомств, участвовавший в рейде. По его словам, найденного оружия хватило бы, чтобы вооружить небольшой взвод.

Накануне российские военные обнаружили в херсонской школе штаб подразделения украинской территориальной обороны: здание школы и подвальные помещения были забиты ящиками с боеприпасами, оружием, а также медикаментами и военным снаряжением. Кроме того, один из боевиков терробороны Херсона указал российским военным место схрона с оружием и боеприпасами, который он оборудовал в подвале своего многоквартирного дома.

Во вторник Росгвардия обнаружила под Херсоном склад артиллерийских боеприпасов. Ранее в тот же день на заводе в Херсоне по сигналу местных жителей был выявлен схрон с оружием и боеприпасами, оставленными, вероятно, СБУ для украинских диверсионных групп.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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