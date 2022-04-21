Посол КНР в США – Америке не следует портить отношения с Китаем под предлогом украинского кризиса

Попытки США и их союзников заставить Китай отказаться от своей независимой внешней политики и принять чью-либо сторону не способствуют стабилизации китайско-американских отношений. Об этом заявил посол КНР в США Цинь Ган в статье для The National Interest. При этом дипломат отметил, что китайская сторона поддерживает все усилия, направленные на содействие прекращению огня и смягчение гуманитарного кризиса.



AP

Американский журнал The National Interest опубликовал авторскую статью посла КНР в США Цинь Гана об украинском кризисе, в которой дипломат изложил позицию китайской стороны по данному вопросу. Цинь Ган заявил, что украинский кризис причиняет страдания. По его словам, Китай неизменно любит мир и выступает против войны, отстаивает необходимость соблюдения международного права и общепризнанных норм, регулирующих международные отношения.

Китай выступает за уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран мира, в том числе и Украины, продолжил дипломат. Он подчеркнул, что китайская сторона поддерживает все усилия, направленные на содействие прекращению огня и смягчение гуманитарного кризиса, а также готова и дальше играть конструктивную роль в установлении перемирия и стимулировании переговорного процесса.

Из-за украинского кризиса ожидания стабильности и процветания в Европе, кажется, рухнули в одночасье и им на смену пришла огромная неопределённость, отметил в своей статье Цинь Ган. Чтобы обернуть эту тенденцию вспять, необходимо не только остановить военные действия, но и найти принципиальное решение вопроса долгосрочной стабильности в Европе после кризиса, а также изучить и выработать сбалансированную, эффективную и устойчивую концепцию безопасности и механизм её обеспечения в Европе, считает дипломат.

Цинь Ган указал, что после завершения холодной войны, когда страны Европы для обеспечения своей безопасности выбрали путь расширения НАТО, на другом конце Евразии Китай, РФ и страны Центральной Азии инициировали создание механизма «шанхайской пятёрки», что стало беспрецедентным примером поиска нового видения и модели обеспечения безопасности. Анализ противоположных тенденций развития ситуации с безопасностью на двух концах евразийского континента в течение последних 30 лет позволяет сделать вывод о том, как обеспечить в будущем безопасность в Европе и во всем мире, заявил дипломат.

Говоря о китайско-российских, американо-российских и китайско-американских отношениях в условиях украинского кризиса, Цинь Ган отметил, что за последние 30 лет Китай и РФ добились большого прогресса в развитии двусторонних отношений, которые при этом, как и прежде, основаны на принципах неприсоединения, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон. Он заявил, что Китай был и останется независимым государством, которое всегда выносит суждения и занимает позицию на основании взвешенного анализа сути вопроса без какого-либо внешнего давления или вмешательства.

Отношения США и РФ сейчас скатились к новой «холодной войне», что не отвечает интересам ни одной из трёх сторон. По его мнению, ухудшение американо-российских отношений не улучшит китайско-американские отношения, а ухудшение китайско-российских отношений, соответственно, не улучшит американо-российские отношения. Более того, ухудшение китайско-американских отношений не идёт на пользу американо-российским отношениям и миру в целом, добавил посол КНР в США.

Как заключает дипломат, когда разразился кризис, некоторые силы занесли «санкционную дубину» над Китаем в попытках заставить Китай отказаться от своей независимой и миролюбивой внешней политики и принять чью-либо сторону. Некоторые придумали «теорию оси Китай — Россия», которая крайне опасно искажает отношения между двумя странами и без всякой на то причины возлагает на Китай ответственность за украинский кризис. А некоторые связывают тайваньский вопрос с украинским кризисом, преувеличивая опасность конфликта в Тайваньском проливе. Кроме того, некоторые игнорируют происходящее на Украине и создают разобщённость, конфронтацию и отсутствие безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, пытаясь заставить страны региона идти проторенным путём Европы, заявил Цинь Ган. Он добавил, что подобные слова и действия никак не способствуют урегулированию украинского кризиса или стабилизации китайско-американских отношений.