 

Biznes Alert – фокус на ОБСЕ — потенциальный мост в отношениях Запада с Москвой и Минском

21.04.2022, 3:10, Разное
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Перспектива невозобновления совместных инициатив с Россией и Белоруссией в рамках ОБСЕ отпугивает другие страны-члены запустить процесс их исключения. Они опасаются, что может пошатнуться региональная безопасность и стабильность, пишет эксперт Польского института международных дел Стефания Колаж. В статье для Biznes Alert она объясняет, что хоть на протяжении долгих лет РФ «пренебрежительно» относилась к этой организации, она, со своей стороны, тоже не спешит покидать её ряды.


AP

«Атака России, которую поддержала Белоруссия, а также отказ продления мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине могут поставить под сомнение смысл существования ОБСЕ. Несмотря на пренебрежительное отношение РФ и Белоруссии к самой организации и её принципам, всё же продолжение работ в этом формате необходимо», — пишет эксперт Польского института международных дел Стефания Колаж. 

В статье для портала Biznes Alert аналитик предлагает ОБСЕ взять на себя функцию форума для осуществления контактов и выборочного сотрудничества обеих стран с членами ЕС и НАТО. ОБСЕ может стать мостом в отношениях Запада с Россией и Белоруссией. Она также обращает внимание на то, что Польша, председательствующая в ОБСЕ в 2022 году, активно способствует работе организации, а также действует на дипломатическом и гуманитарном поле. 

Стефания Колаж напоминает, что в течение многих лет присутствие ОБСЕ на Украине ассоциировалось с поддержкой проведения широких правовых и экономических реформ. После аннексии Крыма* в 2014 году ОБСЕ назначила специального представителя, который участвовал в трёхсторонней контактной группе — формате, созданном для урегулирования конфликта в Донбассе, — в качестве посредника между Россией с сепаратистами и Украиной. Он также внёс свой вклад в заключение нескольких перемирий, однако вместе с признанием Россией ДНР и ЛНР и началом проведения ею специальной операции деятельность группы фактически была остановлена. Также работа образованной в 2014 году гражданской Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которая проводилась на территории всей Украины, прекратилась. Она занималась патрулём Донбасса, составлением отчётов и способствовала проведению диалога между сторонами конфликта.

В статье эксперт подчёркивает, что отношение РФ к ОБСЕ ухудшилось уже в 90-е годы, когда она стала обвинять страны Запада в том, что они не проявляют интереса к её предложениям по развитию организации и сосредоточены исключительно на укреплении и расширении НАТО и ЕС. Москва также негодовала по поводу недостаточной защиты русского меньшинства в Прибалтийских странах и чрезвычайном ориентире на защиту прав человека и демократии. В то время РФ демонстрировала отсутствие уважения к ОБСЕ, но одновременно и участвовала в её форматах, используемых для разрешения конфликтов на территории стран бывшего СССР. 

Аналитик также отмечает, что и отношения ОБСЕ с Белоруссией на протяжении долгих лет не складывались наилучшим образом и отличались высоким уровнем напряжённости. Камнем преткновения всегда была прозрачность проведения президентских выборов и обвинения в их фальсификации со стороны ОБСЕ. После выборов 2020 года ОБСЕ призывала Александра Лукашенко к диалогу с демократической оппозицией и обществом, но эти попытки оказались безуспешными. 

Стефания Колаж рассказывает о теоретической возможности применения принципа «консенсус минус один» и на его основании исключения РФ из ОБСЕ. Однако в этом случае препятствием выступит Белоруссия, которая явно проголосует против. Гипотетический «консенсус минус два», включающий сразу два государства, тоже может не увенчаться успехом, потому что о своём вето смогут заявить страны Средней Азии. «Однако исключение РФ в любом случае не было бы выгодным, ведь оно лишило бы государства ОБСЕ одного из каналов связи с ней и воспрепятствовало бы сотрудничеству в других мирных процессах, которое и так существенно сократилось после фактического ограничения деятельности минской группы», — объясняет она. 

В этом случае пострадало бы также наблюдение ОБСЕ за нарушениями прав человека в России, особенно в период отсутствия её членства в Совете Европы, поэтому ОБСЕ остаётся одной из немногих коммуникационных площадок между Западом и Россией с Белоруссией. Она обеспечивает постоянный диалог по вопросам безопасности и сотрудничество в рамках миссий и мирных процессов. «Перспектива невозобновления этих совместных инициатив может лишь усугубить проблемы в плане сохранения региональной стабильности и безопасности. Это отпугивает государства ОБСЕ от исключения РФ из организации», — предупреждает аналитик. По её мнению, и РФ не спешит покидать ОБСЕ, придерживающийся консенсусного принятия важнейших решений, где политические соглашения не имеют юридической силы, а для участников, не выполняющих свои обязательства, не предусмотрены серьёзные наказания. 

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).



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