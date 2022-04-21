Минобороны: Боевики в Николаеве массово раздают населению оружие

Боевики территориальной обороны массово раздают населению Николаева оружие и наркосодержащие препараты, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«На фоне ухудшающейся гуманитарной обстановки боевики территориальной обороны осуществляют массовую бесконтрольную раздачу местному населению оружия и наркосодержащих медицинских препаратов, проводят карательные рейды с целью выявления у местных жителей любых признаков пророссийских взглядов. Всех подозреваемых задерживают, увозят в неизвестном направлении», – сказал Мизинцев, передает ТАСС.

По его словам, националисты также изымают у населения ценное имущество и продукты якобы для нужд территориальной обороны.

Напомним, военный эксперт Алексей Леонков указывал, что «раздача оружия без каких-либо проверок», которую устроили на Украине, «говорит о том, что государство практически утратило собственный суверенитет». Уже появились сообщения о том, что оружие, которое раздали власти Украины, начали использовать для грабежа и мародерства.

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