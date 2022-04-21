 

В Минфине США сообщили о новых визовых ограничениях в отношении россиян

21.04.2022, 2:54, Новости дня
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Министерство финансов США сообщило о новых визовых ограничениях в отношении более чем 600 россиян, виновных, по мнению Госдепа, в различных связанных с Украиной нарушениях.

«США вводят визовые ограничения в отношении 635 граждан России, которые причастны к подавлению инакомыслия в РФ и за рубежом, <…> деятельности, угрожающей территориальной целостности Украины, <…> нарушениям прав человека в тюрьмах и неофициальных местах заключения в контролируемых Россией районах Донбасса», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минфина.

Ранее Минфин ввел рестрикции в отношении нескольких десятков физических и юридических лиц, причастных, по мнению Вашингтона, к «попыткам обойти» санкции.

Также ведомство сообщило о визовых ограничениях в отношении «трех должностных лиц РФ, причастных к серьезным нарушениям прав человека, а также 17 лиц из Белоруссии. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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