В Вашингтоне эвакуировали Капитолий из-за «возможной угрозы от воздушного судна»

Полиция Вашингтона отдала приказ об эвакуации комплекса правительственных зданий на Капитолийском холме из-за «возможной угрозы от воздушного судна», говорится в заявлении правоохранителей.

«Полиция Капитолия отслеживает воздушное судно, которое потенциально может представлять угрозу комплексу зданий на Капитолии», – приводит слова сотрудника полиции РИА «Новости».

О каком конкретно воздушном судне идет речь и что послужило поводом для эвакуации, не уточняется.

Чуть позднее правоохранители опубликовали новое сообщение, в котором подчеркнули, что эвакуация была проведена в качестве меры предосторожности. «Угрозы Капитолию нет. Дополнительные детали будут обнародованы позже», – следует из сообщения.

Напомним, в октябре 2021 года полиция Капитолия предупреждала об «угрозе взрыва» в министерстве труда США.

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