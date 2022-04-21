 

В Вашингтоне эвакуировали Капитолий из-за «возможной угрозы от воздушного судна»

21.04.2022, 2:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Полиция Вашингтона отдала приказ об эвакуации комплекса правительственных зданий на Капитолийском холме из-за «возможной угрозы от воздушного судна», говорится в заявлении правоохранителей.

«Полиция Капитолия отслеживает воздушное судно, которое потенциально может представлять угрозу комплексу зданий на Капитолии», – приводит слова сотрудника полиции РИА «Новости».

О каком конкретно воздушном судне идет речь и что послужило поводом для эвакуации, не уточняется.

Чуть позднее правоохранители опубликовали новое сообщение, в котором подчеркнули, что эвакуация была проведена в качестве меры предосторожности. «Угрозы Капитолию нет. Дополнительные детали будут обнародованы позже», – следует из сообщения.

Напомним, в октябре 2021 года полиция Капитолия предупреждала об «угрозе взрыва» в министерстве труда США.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.08 / Как приготовить курицу в духовке: четыре лучших рецепта

30.10 / В Йемене произошел взрыв на въезде в аэропорт. СМИ сообщают о погибших

06.03 / Посмотрите на Кубу — в санкциях нет ни новизны, ни гарантий эффективности

08.12 / Американские дипломаты пообещали помочь Украине получить вакцину от коронавируса в ближайшие сроки

20.06 / Названо место и время прощания с Лысенко

19.02 / Взрывное устройство обнаружено по пути следования автобусов с беженцами в Россию

10.05 / Байден заявил об отсутствии данных о причастности РФ к кибератаке на Colonial Pipeline

10.08 / Мужчина ударил ледорубом в лицо полицейского в московском храме

10.09 / Лавров и Макей оценили решения по реализации положений договора о Союзном государстве

30.07 / Части тела рэпера Энди Картрайта нашли в квартире в Петербурге

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика