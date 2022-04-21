Рогозин анонсировал поставки МБР «Сармат» в РВСН

Поставки серийных межконтинентальных баллистических ракет «Сармат» в Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) планируется начать осенью 2022 года после завершения летно-конструкторских испытаний, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Осенью этого года после завершения летно-конструкторских испытаний «Сармата» планируем начать поставки серийных тяжелых межконтинентальных баллистических ракет этого сверхоружия в Ракетные войска стратегического назначения», – написал Рогозин в своем Telegram-канале.

«Ракетный комплекс «Сармат» придет на смену комплексу «Воевода» с межконтинентальной баллистической ракетой Р-36М2, которая сейчас стоит на вооружении российских Ракетных войск стратегического назначения», – сообщил гендиректор Роскосмоса.

Напомним, в среду с космодрома Плесецк был проведен первый пуск МБР «Сармат» в программе госиспытаний. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских военных с успешным испытанием межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». В тот же день в Минобороны заявили о перевооружении головного ракетного полка на МБР «Сармат».

РС-28 «Сармат» – стратегический ракетный комплекс пятого поколения шахтного базирования с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой. Газета ВЗГЛЯД писала, с чего начинались разработки ракет «Сармат» и «Сатана».

—