 

Власти Молдавии решили вызвать посла РФ в МИД республики

21.04.2022, 1:30, Новости дня
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Посол РФ в Молдавии Олег Васнецов будет вызван в министерство иностранных дел страны из-за слов официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в адрес президента республики Майи Санду, сообщил глава пресс-службы молдавского внешнеполитического ведомства Даниел Водэ.

«Министерство иностранных дел [Молдавии] приняло к сведению заявление представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации [Марии Захаровой], сделанное в ходе брифинга 20 апреля, в котором сохраняется неконструктивная и неприемлемая риторика в адрес президента Молдавии… Учитывая неприемлемые выражения в адрес главы государства со стороны официального представителя российской дипломатии, МИД [Молдавии] распорядился вызвать посла РФ в Молдавии Олега Васнецова», – приводит РИА «Новости» слова главы пресс-службы молдавского внешнеполитического ведомства.

Он привел текст выступления главы Молдавии на русском языке, в котором она говорит, что «мы обязаны помнить о победе цивилизации над фашизмом и нацизмом», «обязаны чтить павших и хранить память о главной трагедии двадцатого века – о Второй мировой войне».

«Подчеркиваем, что решения, недавно принятые в парламенте Молдавии, представляют собой суверенное право нашей страны. Мы вновь обращаемся с призывом к российской стороне не допускать вмешательства в демократический, законный и внутренний процесс нашей страны», – добавил Водэ.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала возмутительным решение Молдавии запретить георгиевскую ленту, пригрозив руководству республики «болезненными ответами» в случае продолжения конфронтационной риторики, наносящей ущерб российско-молдавскому сотрудничеству.

Во вторник президент Молдавии Майя Санду утвердила запрет на георгиевскую ленту. В прошлый четверг парламент Молдавии окончательно запретил ношение и хранение георгиевской ленточки, а также использование символов V и Z. В минувшую субботу жители Молдавии вышли на акцию протеста с флагами СССР против запрета властями республики георгиевской ленточки, скандируя антиправительственные лозунги.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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