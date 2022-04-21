Корреспондент RT попал под обстрел в Мариуполе

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21.04.2022, 1:30, Новости дня
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Корреспондент RT Борис Кузнецов попал под обстрел в районе «Азовстали» и завода Ильича в Мариуполе, информирует телеканал RT.

«Корр RT Борис Кузнецов попал под обстрел в Мариуполе. На кадрах – момент уже после случившегося. Инцидент произошел в районе «Азовстали» и завода Ильича, когда наша съемочная команда вместе с СК РФ и СЦКК ДНР продвигалась к зданию городской больницы», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «RT на русском».

В среду вечером начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что Киев сорвал эвакуацию мирного населения, которое может находиться на «Азовстали», также завод не покинули украинские военные, боевики нацбататов и иностранные наемники.

В среду Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР) сообщила, что из окрестных домов в районе завода «Азовсталь» эвакуировали еще 127 жителей Мариуполя. Кроме того, в среду с территории «Азовстали» добровольно вышли и сложили оружие, воспользовавшись предложением Народной милиции ДНР и ВС России, пятеро военных ВСУ.

Во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил о готовности украинских военных на «Азовстали» сдаться.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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