Эксперт: Уход иностранного ПО ускорит развитие российских технологических разработок

При разработке программ развития российского IT-сектора мнение сообщества специалистов данной сферы теперь учитывается на самом высоком политическом уровне. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко. В среду президенту были переданы предложения по развитию российской IT-отрасли, подготовленные проектом «Цифровой прорыв».

«Несмотря на негативные последствия недавней пандемии, «нет худа без добра»: этот период способствовал налаживанию эффективного диалога между государством и IT-отраслью, который дал стимул для ее дальнейшего развития в РФ. В итоге за последнее время в РФ власти оперативно приняли сразу три пакета мер поддержки IT-отрасли», – сообщил директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко. «Это стало своеобразной тренировкой, которая позволила сейчас, в условиях санкционного давления, быстро принимать нужные меры для поддержки IT-специалистов и компаний, ускорять импортозамещение в сфере информационных технологий», – сказал он.

Плуготаренко видит в санкциях «возможности для развития собственных сервисов», тем более, что Интернет, в отличие от ПО, по его словам, у нас всегда был импортозамещенным. «В РФ процесс импортозамещения идет уже не первый год. По данным Минкомсвязи, в 2019 году доля отечественного ПО в закупках госорганов составила 65%. Уход иностранного ПО с нашего рынка сегодня может стать катализатором развития собственных технологических разработок. Правда, есть отрасли, в которых переход на российское ПО будет относительно безболезненным, а есть такие, в которых процесс перехода значительно осложнен», – предупреждает директор РАЭК.

«У нашей страны создан сильный цифровой контур, по многим направлениям уже есть крутые конкурентоспособные решения: Яндекс.Телемост вместо Zoom, Островок вместо Booking. Специалисты сферы интернет-услуг обратили свое внимание на Avito, существенно выросла аудитория VK, бизнес массово переходит на российские облачные сервисы. Вся необходимая база для удобного перехода на отечественные площадки уже готова. Совокупность финансовых и регуляторных мер государственной поддержки позволяет значительно укрепить потенциал РФ в цифровой сфере», – подчеркнул глава ассоциации. По его словам, именно на это, в первую очередь, и нацелены предложения, которые в «Цифровом прорыве» подготовили для президента.

«Кстати, «Цифровой прорыв» в 2019 году вошел в книгу рекордов Гиннесса как самый масштабный хакатон в мире. Вот уже три года тот проект готовит кадры для отечественной цифровой экономики», – напоминает Плуготаренко.

В среду, сообщает пресс-служба Кремля, на заседании Наблюдательного совета платформы «Россия – страна возможностей» президент Владимир Путин пообещал рассмотреть предложения по развитию российской IT-отрасли, которые для него подготовили в сообществе «Цифровой прорыв». Список идей передал предприниматель Кирилл Непомилуев – разработчик сайтов, приложений и стартапов. Над этими предложениями работали более 200 тысяч представителей сообщества «Цифровой прорыв» и 250 «амбассадоров» этого проекта. «В наших целях создать максимально благоприятные условия для тех, кто работает в IT-сфере», – сказал при этом президент.

Среди первоочередных мер – поддержка для самозанятых и индивидуальных предпринимателей IT-отрасли, создание акселератора и лаборатории (тестовой площадки по импортозамещению) для апробации IT-разработок.

«Цифровой прорыв» – один из проектов платформы «Россия – страна возможностей» и представляет собой серию хакатонов (конкурсов), на которых участникам за ограниченное время необходимо разработать IT-решения для заданий, поступивших от крупнейших государственных и бизнес-партнеров.

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