 

Боевики «Азова» захотели эвакуироваться из Мариуполя с оружием

21.04.2022, 0:03, Новости дня
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Заместитель командира украинского националистического батальона «Азов» (против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело) Святослав Паламар в видеообращении попросил эвакуировать личный состав подразделения из Мариуполя со стрелковым оружием при поддержке третьей стороны.

«Мы готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны из Мариуполя со своим стрелковым оружием, чтобы спасти личный состав, вверенный нам», – приводит слова Паламара РИА «Новости».

В среду вечером начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что Киев сорвал эвакуацию мирного населения, которое может находиться на «Азовстали», также завод не покинули украинские военные, боевики нацбататов и иностранные наемники.

Ранее в среду Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР) сообщила, что из окрестных домов в районе завода «Азовсталь» эвакуировали еще 127 жителей Мариуполя. Кроме того, в среду с территории «Азовстали» добровольно вышли и сложили оружие, воспользовавшись предложением Народной милиции ДНР и ВС России, пятеро военных ВСУ.

Во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил о готовности украинских военных на «Азовстали» сдаться.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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