15 процентов компаний внепланово остановили подбор новых сотрудников, но используют труд самозанятых

Служба исследований hh.ru проанализировала настроения работодателей Центра России, чтобы выяснить, как они оценивают положение своей компании на рынке в ближайшей перспективе.

23% компаний Центрального Федерального округа отметили, что внепланово снижают подбор новых сотрудников. О внеплановой остановке найма сообщили 15% компаний. Ещё 2%, наоборот, увеличили подбор, а 49% заявили, что их планы в данном вопросе не изменились.

Лишь 23% работодателей сообщили, что с началом текущего кризиса численность сотрудников в их компаниях уменьшилась. Большинство же (66%) заявили, что количество работников не изменилось. А 11% даже отметили увеличение. Стоит отметить, что лишь 30% компаний ЦФО предполагают, что до конца 2022 года численность сотрудников в их компаниях снизится. 23% считают, что она не изменится. Ещё 36% прогнозируют увеличение численности персонала до конца года.

В тоже время труд самозанятых используется уже в каждой пятой компании в Ярославле. Плюсы такого сотрудничества в большей степени оценил малый бизнес, а также работодатели из строительной и транспортной сферы, свидетельствуют данные онлайн-опроса сервиса SuperJob.

Практически каждая пятая ярославская компания (21%) пользуется услугами самозанятых. Свою позицию работодатели объясняют экономией (за самозанятого не нужно платить налоги и взносы), а также отсутствием потребности в штатных сотрудниках на определенных участках работ.

Чаще всего самозанятых привлекает малый бизнес: среди компаний с численностью персонала до 100 человек их услугами пользуются 25%, тогда как среди крупных организаций — только 14%.

Работодателей, оценивших преимущества такого подхода к трудовым ресурсам, больше всего в сфере строительства (31%), транспорта (30%) и услуг (24%). В банковской сфере самозанятых привлекают гораздо реже (12%).

Как сообщают респонденты, чаще всего самозанятые выполняют работу в области строительства, проектирования, информационных технологий и логистики. В таких областях, как HR, маркетинг, дизайн, продажи, юриспруденция и бухгалтерия, труд самозанятых используется чуть реже.