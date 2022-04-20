 

Мнение: Лишить госнаград

20.04.2022, 23:30, Разное
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Лишить госнаград

Госсовет Крыма лишил (https://www.c-inform.info/news/id/101993) республиканских наград семерых человек за их русофобские действия и высказывания.

Знака отличия «За верность долгу» лишились:

— Николай Балан, в Крыму служил начальником управления крымского территориального командования внутренних войск МВД Украины, а затем командовал украинской нацгвардией;
— Игорь Воронченко, в 2014 году был замкомандующим украинского флота по береговой обороне, а сейчас главный инспектор минобороны Украины;
— Леонид Кравчук, экс-президент Украины;
— Сергей Куницын, дважды экс-премьер Крыма и экс-губернатор Севастополя в украинские годы;
— Александр Усик, боксер. Его также лишили почетного звания «Заслуженный работник физической культуры и спорта АРК».

Звания «Почетный крымчанин» лишился:

— Леонид Кучма, экс-президент Украины.

Звания «Заслуженный артист АРК» лишилась:

— Злата Огневич, певица

https://t.me/crimeainform/36473 – цинк

Источник: Colonel Cassad



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