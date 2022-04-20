Режиссер фильма “Стикер” о том, как картину посмотрел Эрик Робертс: “Он назвал его современной “Красоткой”

Сейчас в российских кинотеатрах можно посмотреть не так много новинок, тем ценнее становится каждая из них. В четверг, к примеру, на экраны выйдет российский триллер “Стикер” о талантливом архитекторе с Иваном Стебуновым и Александром Самойленко в главных ролях.

Ссылку на фильм, как рассказал режиссер картины Дмитрий Баран, он отправил жене актера Эрика Робертса – Элайзе. Она и устроила мужу семейный просмотр, после которого тот решил записать ролик в поддержку фильма, назвав его “современной “Красоткой” с хорошей детективной интригой”.

Главные герои картины – молодой, успешный, талантливый архитектор Михаил (Иван Стебунов) и красивая девушка Наташа (Евгения Нохрина), которая появляется в его жизни однажды ночью в качестве девушки по вызову. У этой связи не должно было быть продолжения, но вскоре Наташа устраивается на работу в офис Михаила, только теперь ее зовут Ольгой. И это уже не кажется случайностью. Пытаясь понять, кто она такая, герой чувствует исходящую от нее опасность, но все равно влюбляется. Даже задается вопросом, а женится ли герой Ричарда Гира на Джулии Робертс после финальных титров? А тем временем конкурент пытается “отжать” проект мечты Михаила – строящийся элитный объект на Кремлевской набережной.

Родной брат Джулии – оскаровский номинант за роль в фильме “Поезд-беглец” Эрик Робертс оценил сюжетный твист, в котором интернациональный романтический сюжет смешивается с сугубо российским коррупционным триллером и детективом с разгадкой тайны героини.

Это очень захватывающая и непредсказуемая история, в которой никто до последнего кадра не догадается, в какую игру играют герои и чем все закончится, – рассказывает Иван Стебунов. – А еще этот фильм о психологии успешного мужчины, в котором потребность любить и быть любимым борется с недоверием к объекту желания и к себе самому. Вроде бы она – та самая, из его мечтаний, но как понять природу ее чувств – подлинные они или ей движет меркантильность? Это весьма распространенное мужское переживание, о котором не слишком принято говорить.

Для Евгении Нохриной, в фильмографии которой уже 32 картины, эта роль – профессиональный прорыв. Здесь она – роковая, драматическая героиня, которая фактически берет под контроль жизнь героя. Несмотря на то, что главный герой стикера – мужчина, двигатель этой истории – бесспорно, женщина.

Я очень благодарна Дмитрию, что он разглядел во мне что-то новое, интересное для меня самой. Обычно режиссеры видят во мне милых наивных девушек, про которых с первых кадров все понятно. Героиня “Стикера” стала серьезным вызовом для меня, но это меня и зажигало. Я не могу рассказать, кто она, потому что в этом и есть главная интрига, но мы с ней совершенно не похожи, и чтобы понять логику ее поступков, мне была необходима серьезная работа с собой. Потому то я, Женя, не поступаю так, как Ольга, не думаю так, как она. Мне нужно было влезть в ее шкуру, стать ею.

Враждебного конкурента Михаила – олигарха Тулонского – играет Александр Дьяченко. Почти все его сцены были сняты в Дубае – на яхте и в третьем терминале дубайского аэропорта, принадлежащего компании Emirates. Съемки в аэропорту согласовывали долго и сложно, но в результате терминал был предоставлен съемочной группе бесплатно. Тогда, три года назад, Эмираты запустили целую программу поощрения съемок кино на своей территории и скорее всего хотели повысить свою туристическую привлекательность, в том числе для русских с яхтами. Правда, яхта Тулонского принадлежит одному из арабским шейхов.

С шейхами договориться было гораздо проще, чем с русскими олигархами, – смеется Дмитрий Баран, – они гораздо более открыты, доступны и сговорчивы.

Еще одно туристически привлекательное место – остров Маэ в архипелаге Сейшельских островов – райский уголок, куда сбегают герои фильма, чтобы проверить свои чувства. И хотя Сейшелы не закрылись от россиян, позволить себе такое путешествие теперь мало кто сможет – разве что на экране.

Дмитрий Баран рассказывает, что все герои фильма списаны с реальных персонажей:

Каждого из них я знаю лично. И главный герой в каком-то смысле мое альтер-эго, но история не автобиографична. Жизнь, конечно, лучший сценарист, но сюжеты из жизни часто не выглядят на экране кинематографично и убедительно. Чтобы зритель поверил, реальную историю надо выдумать.

За период создания картины – почти 5 лет – Дмитрий Баран несколько раз обращался к мнению зрителей и даже собирал фокус-группы.

По первому образованию я инженер-физик, – рассказывает режиссер. – Наверное, поэтому кино для меня – это большая исследовательская работа. Исследование зрительских предпочтений и ожиданий. Кино очень сложный продукт, то есть продукт, который состоит из огромного количества мелких деталей, как большой пассажирский самолет. И каждая такая мелкая деталь очень важна. Иначе самолет не полетит, а кино не будет работать. Поэтому кино нельзя запроектировать изначально без ошибок. Но можно в ходе испытаний отобрать то, что работает, отбросив все лишнее.

Даже название “Стикер” было определено зрителями – продюсер и режиссер предложил им выбрать из 12 вариантов. Почему “Стикер”?

Потому что такого никогда не было, – коротко отвечает Дмитрий.